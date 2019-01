České Budějovice – Základní část druhé hokejové ligy pokračuje vysokým tempem a v uplynulých dnech vstoupili hokejisté již do její závěrečné čtvrtiny. Během ní se rozhodne o osmičce týmů, které budou hrát o příčky nejvyšší systémem play-off . Desátý, tedy poslední tým tabulky, bude hrát baráž o udržení se ve II. lize s vítězem krajské ligy. Pro mužstvo na devátém místě sezona končí.

DEBAKL. Jindřichův Hradec bojuje na ledě Nymburku. Jihočeši zde prohráli 7:0 a jejich série porážek vrcholila. Nyní jsou z nejhoršího venku a bojují o účast v play-off | Foto: Vlastimil Čech

Devátou příčku ve skupině Střed aktuálně okupuje Vajgar Jindřichův Hradec a jistě by si nepřál předčasný konec sezony. Hokejistům Vajgaru se podařilo zvítězit v posledních dvou velice důležitých zápasech. Nejprve rozstříleli vysoko Chotěboř na jejím ledě 13:2 a v sobotu porazili doma Moravské Budějovice nejtěsnějším výsledkem 2:1. „Co to znamená? Chotěboř i Moravské Budějovice jsou sousedy Jindřichova Hradce v tabulce. Díky výhře na ledě poslední Chotěboře se Vajgaru zřejmě definitivně povedlo zažehnat hrozbu baráže. Jindřichohradečtí mají nyní na Chotěboř již třináctibodový náskok. Neméně důležitou výhru zaznamenali Jindřichohradečtí v utkání s Moravskými Budějovicemi. Toto vítězství totiž znamená uchování naděje na účast v play-off, neboť Vajgar se svému rivalovi z Vysočiny přiblížil na rozdíl pouhých dvou bodů. Navíc při rovnosti bodů a při vyrovnanosti vzájemných zápasů má Vajgar o jeden gól lepší skóre, což při závěrečném účtování může též hrát významnou roli. Oba soupeři již odehrály všechny čtyři vzájemné duely. Dvakrát se radovaly Moravské Budějovice, dvakrát Jihočeši a celkové skóre z těchto zápasů 13:12 hovoří pro Jindřichův Hradec.

Poslední dvě výhry přišly v pravý čas, neboť jim předcházela velice nevydařená série čtyř prohraných zápasů v řadě. Ve třech z nich dokonce Jihočeši nedali ani jeden gól. Jakoby si Vajgar šetřil střeleckou munici na Chotěboř. „Je to taková rarita, nedat ve třech zápasech za sebou gól. Vůbec se nám nedařily přesilovky a tým se střelecky trápil. Naštěstí jsme se ale v Chotěboři chytili a věřím, že ta střelecká nemohoucnost nás již definitivně opustila," říká trenér Vajgaru Ladislav Kolda. Jindřichohradeckým dlouho chyběl produktivní hráč a nyní se zdá, že by se jím mohl stát David Kupec, který v posledních zápasech nasbíral šest kanadských bodů za tři góly a tři asistence a v týmu Vajgaru je nejlepší. Zdatně mu v posledních utkáních sekundovali také Dvořák a Kocar a v Jindřichově Hradci všichni věří, že produktivita jim vydrží i do dalších zápasů.

„Pokud chceme hrát dál, to znamená dostat se do osmičky, musíme udělat nějakou šňůru vítězných zápasů. Teď jsme ji zdá se začali, tak doufám, že v ní budeme pokračovat. Jestliže však bude naše forma kolísat, pak je ta šance na postup do osmičky málo reálná," přemýšlí Ladislav Kolda. Do konce dlouhodobé části zbývá odehrát posledních osm zápasů. „Musíme teď do toho dát maximum, abychom se tam dostali. Dobré je, že Chotěboř jsme snad už definitivně odrazili, a že se nemusíme strachovat o záchranu. Měli bychom mít tedy dostatek klidu na to, abychom se o osmičku poprali," uvažuje Ladislav Kolda.