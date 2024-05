Vajgar zaplní paddleboardy, vodní slalomáři trénují na kanále. I s olympionikem

Jihočeský kraj patří vodním radovánkám. Platí to o Jindřichohradecku stejně jako o dalších okresech. Podívejte se na video, centrem slalomářského tréninku zůstávají České Budějovice. Z Písku je to přímo do areálu 53 kilometrů.

V umělé slalomové dráze v Českých Budějovicích běží program na plné obrátky | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Jihočeském kraji patří sjezd i slalom na divoké vodě k velmi populárním sportům. Platí to i i vyznavačích jízdy na paddleboardech. Vajgar v Jindřichově Hradci jich bývá plný. V sezoně pojedou sportovci závod ve slalomu na divoké vodě ve Strakonicích. Závod se pojede 29. 6. jako slalom ve Strakonicích + MČR veteránů. O den později je na programu závod, který se jmenuje Slalom ve Strakonicích. 21.9. a 22.9. je v programu 55. ročník Slalomu o štít města Tábora+ Krajský přebor Jihočeského kraje. Atraktivní bude i Podzimní sjezd na Lužnici (19.10.). Sluníčko, které se odráží od vln Vltavy. Umělá slalomová dráha v Českých Budějovicích je v plném provozu. Sportovce vytáhlo sluníčko, na trati se pohybují amatéři, ale i to, kteří se chystají na profesionální sportovní kariéru. Přímo na vodě můžete vidět třeba olympionika Jakuba Prühera, který je předsedou místního klubu SK Vodní slalom České Budějovice. Trať je připravena na tréninky, ale i na závody. Tady je jen malý výběr několika z nich: 22. a 23.6. 3. a 4. Český pohár žáků ve slalomu. Rodák ze Smetanovy Lhoty Jan Koller předával medaile Spartě. A Dynamu 24. 6. – 28. 6. Letní olympiáda dětí a mládeže. Akci pořádá Jihočeský kraj, závodit v nejrůznějších disciplínách se bude na několika místech kraje. Vodáci se celkem logicky představí v umělé slalomové dráze v Českých Budějovicích.20. 7. – 21. 7. se pojedou tradiční Letní slalomy + 5. Český pohár veteránů. Akcí je daleko víc, patří mezi ně třeba i MČR na paddleboardech: 9. 8. – 11. 8., MČR R4 a ČP v raftingu 7.9. -8.9 nebo MČR dorostu 20.9 - 22.9. Léto bude na kanále plné sportu. Podívejte se na video, jak to tam žije v těchto dnech.

