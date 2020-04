Jindřichohradečtí dragoni, tedy závodníci spolku Vajgarská saň, doufají, že až to půjde, doženou tréninkové manko a absolvují aspoň některé letošní plánované závody. A soustředí se na ten pro ně stěžejní.

V polovině července by totiž měl jindřichohradecký oddíl pořádat třetí ročník závodů dračích lodí Vajgarská saň, jenž by se měl tentokrát z rybníku Vajgar přesunout na Ratmírovský rybník do areálu Slovanu v Malém Ratmírově.

Optimismus neztrácí ani předseda spolku Jaromír Semotán. „Nevzdáváme to a těšíme se na letošní sezonu. Věřím, že se sezona rozjede,“ říká.

Jindřichohradecký spolek Vajgarská saň registruje stejnojmennou smíšenou posádku, čistě dámský tým hájící žlutomodré barvy pod názvem Vajgarské sirény i juniorskou posádku, která se jmenuje Vajgarská dráčata. Podle počtu svých členů patří k vůbec největším v republice.