Body: Klimt 394, Slipka 378, Moštěk 366, Zákostelecký (Faktor) 354 – Přikryl 395, Hron 381, Musil 349, Náměstek 329.

Nová Bystřice C – Kunžak C 4:2 (1538:1517)

Body: Mol 434, Stránská 375, Budošová 365, Novák 364 – Hanzalíková 401, Burianová 397, Chramostová 373, Vilímková 345.

Slovan J. Hradec B – Lomnice nad Lužnicí B 6:0 (1534:1240)

Body: Koros 403, Nová 387, Škodová (Vrzal) 377, Pudilová 367 – Moštěk 323, Klimt 320, Faktor 310, Pollák 287.

Kunžak C – Slovan J. Hradec B 5:1 (1591:1419)

Body: Hanzalíková 414, Chramostová 413, Burianová 393, Kudrnová 371 – Koros 393, Vrzal 364, Novák 356, Pudilová 306.

Nová Včelnice B – Nová Bystřice C 4:2 (1681:1645)

Body: Neugebauer 433, Dvořák 428, Kovalčík 418, Hembera 402 – Budoš 470, Mol 456, Pýchová 362, Budošová 357.

Slavonice C – Lomnice nad Lužnicí B 5:1 (1505:1448)

Body: Fiala 393, Běhůnek 389, Drobiličová 382, Kvapilová 341 – Klimt 379, Zákostelecký 362, Moštěk 357, Doktor 350.

Nejlepší jednotlivci (průměr bodů):

1. Matěj Budoš 444, 2. Jan Mol 442, 75 (oba N. Bystřice C), 3. Ondřej Kubeš 436, 4. Martin Fiala 423,17 (oba Slavonice C), 5. Radka Burianová 405,40 (Kunžak C), 6. Jiří Hembera 401, 7. Stanislav Neugebauer 398 (N. Včelnice B), 8. Lukáš Přikryl 398 (Dačice F), 9. Lucie Kvapilová 395,25 (Slavonice C), 10. Stanislav Koros 390,38 (J. Hradec B)

OP kuželkářů

1. Jiskra Nová Bystřice C 6 5 0 1 27.0:9.0 30.5:17.5 1617 10

2. Sokol Slavonice C 5 3 0 2 17.5:12.5 22.0: 18.0 1594 6

3. TJ Nová Včelnice B 6 3 0 3 19.0:17.0 22.0:26.0 1557 6

4. TJ Kunžak C 6 3 0 3 17.0:19.0 27.0:21.0 1519 6

5. Slovan Jindřichův Hradec B 5 2 0 3 12.0:18.0 17.0:23.0 1472 4

6. Centropen Dačice F 6 2 0 4 16.5:19.5 25.5:22.5 1524 4

7. Tatran Lomnice nad Lužnicí B 6 2 0 4 11.0:25.0 16.0:32.0 1355 4