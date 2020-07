Jeden z tradičních vrcholů letního sportovního kalendáře na jihu Čech – Velká cena Tábora v atletice – oslavil v úterý ve znamenité formě už 59. Narozeniny. Jeho pořadatelé překonali nepříjemné překážky v podobě zásadních omezení spojených s koronavirem, a především s přestavbou přilehlé sportovní haly, a naservírovali divákům mimořádně chutné menu.

59. Velká cena Tábora v atletice. | Foto: Tomáš Danko

K Jordánu se navzdory dosavadnímu nestandardnímu průběhu sezony sjela skvělá konkurence v čele s řadou elitních českých reprezentantů. V koulařském sektoru na sebe strhl pozornost Tomáš Staněk, který v jednom ze svých pokusů poslal náčiní za hranici 21 metrů (21,08 m). Ve výšce se vedle tradičně početné enklávy talentovaných domácích závodnic představila juniorská mistryně světa z roku 2016 Michaela Hrubá. V oblíbeném prostředí stadionu Míru zapsala do výsledkové listiny výkon 180 centimetrů. Jeden z rekordů táborského mítinku padl už v předprogramu a postarala se o něj tyčkařka Amálie Švábiková – stříbrná medailistka z ME do 22 let překonala 440 centimetrů a mohla být spokojená, byť vzápětí marně útočila na nové osobní maximum na výšce 455 cm.