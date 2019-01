Jindřichův Hradec - Hokejistům Velké Radouně se v krajském přeboru dýchá už přece jen znatelně lépe, než tomu bylo zejména v první polovině základní části.

Hokejisté Velké Radouně v krajském přeboru usilují o postup do vyřazovacích bojů. Získat další potřebné body se budou snažit zítra na Hluboké a v neděli v Táboře. Na snímku radouňský obránce Jakub Fiedler (vlevo) atakuje strakonického Radima Humeníka. | Foto: Jan Škrle

Hokejisté v krajském přeboru poskočili po vítězství nad Telčí 4:1 na sedmou příčku.

Po domácí „povinné“ výhře nad poslední Telčí se totiž poprvé v sezoně dokázali vyšplhat na příčky zaručující postup do vyřazovací části.

Konkrétně jim nyní patří v tabulce sedmé místo. Nicméně bodově jsou na tom shodně jako osmý Český Krumlov a devátý Vimperk (15 bodů), takže o předčasném jásání nemůže být ani řeč.

„Ale to, že jsme se dokázali na své soupeře dotáhnout, je pro hráče každopádně psychická vzpruha,“ míní trenér Velké Radouně Pavel Hudler.

Ovšem výkon jeho svěřenců v duelu s Telčí ještě nebyl zcela bez vad na kráse.

„Začali jsme dobře, ale zřejmě nás ukolébalo rychlé dvoubrankové vedení. Polevili jsme v aktivitě, čehož protivník využil nejen k vyrovnání hry, ale především ke snížení skóre,“ líčil.

Od druhé části hry však domácí začali hrát podle úplně jiných not a zbytek zápasu se nesl jasně v jejich režii.

„Kluci pochopili, že bojovat se musí proti každému soupeři, i když je třeba poslední. Přidali jsme další dva zásahy a od vyšší porážky hosty uchránil pouze mimořádný výkon jejich gólmana Zoura,“ poznamenal Hudler.

Dvakrát venku

Nyní však před týmem z Jindřichohradecka stojí další nelehké úkoly. V závěru týdne jej totiž čekají dvě utkání na ledě soupeřů. Už zítra zajíždí V. Radouň k dohrávce 8. kola na Hlubokou (11. místo, 9 bodů), v neděli se pak představí v Táboře (10., 10 bodů).

Oba rivalové jsou sice v tabulce až za radouňskými hokejisty, varováním však musí být minimálně jejich poslední výsledky. Táborský FeKS dokázal vyhrát v Soběslavi 7:4, Hluboká pak doma přehrála Vimperk 4:2.

„V mimořádně vyrovnaném letošním ročníku krajského přeboru jsou všechna utkání, a především ta venku, velice náročná. My však potřebujeme další body jako sůl, takže chceme uspět. Nehodlám však spekulovat, který ze soubojů bude těžší. V obou musíme vycházet především ze zabezpečené obrany a důsledně napadat už ve středním pásmu,“ prohlásil radouňský kormidelník.

Sestava

Co se týče sestavy, příliš změn by oproti vítěznému duelu s Telčí doznat neměla. Do obrany v posledních dvou utkáních naskočil zkušený exvajgaský Vladimír Domin, který byl v kádru už v uplynulé sezoně, ale kvůli vleklým potížím s kolenem toho příliš nenahrál. Po dlouhodobé pauze způsobené zraněním by již mohl nastoupit i útočník Michal Gurka.

„Ale do Hluboké asi kompletní neodjedeme. Ne všichni to v pátek kvůli pracovním a studijním povinnostem stihnou. Musíme se s tím však nějak vyrovnat,“ uzavírá Pavel Hudler.

JAK NASTOUPILI:

Horal – Blažek, Reisner, Lapka, Domin, Fiedler, Křivánek, Soukup – Fertál, Cmunt, Kalvas, Jedlinski, Kinter, Průša, Kolář, Stach, Sedlačík.