Na 200 kraul byl 14. Jan Brůna časem 2:03,28 - rychleji letos v kraji plaval jen on sám. Na 100 motýlek byl Jiří Václavík (Pl) třetí ve druhém nejlepším jihočeském výkonu historie 57,82, čímž zlepšil vlastní maximum z roku 2020 o 68 setin sekundy. Tabulka v tu dobu vypadala takto:

56,26 Svoboda (Písek) 18

57,82 Václavík (Pl) 22

58,2 Jirmus (KIN) 79

58,21 Růžička (Fez) 87

58,40 Moser (PlČB) 15

Ve stejné disciplíně žen byla Hedvika Podruhová dvacátá ve výkonu roku 1:08,98, výkon roku zlepšil i Jan Zástava (Písek), pátý na 400 PZ časem 4:48,49. Sofie Nezvalová (PlČB) byla čtvrtá na 100 prsa, kde časem 1:14,39 zlepšila osobní rekord o více než sekundu a zařadila se na druhou místo historie kraje za 1:11,06 Šimkové z roku 2016. Z dalších výkonů: 200 znak 9. Lucie Furchová (Pl) 2:33,79, 400 PZ 27. Jonáš Kešnar (JH) 5:26,71, 100 prsa 21. Trnková (Pl) 1:20,39 - os. rek.

Ještě detail k pátečnímu krajskému rekordu Ondřeje Zacha (PlČB), stříbrného na 1500 kraul za 15:51,50. Závod rozjížděl mezičasy 1:01,47 - 2:04,83 - 4:43,09, a teprve pak se usadil na 2. místo pořadí. 800 metrů měl za 8:26,38, sekundu za osobním rekordem z roku 2019, a v poslední stovce měl víc sil než vítězný Micka (1:01,05 - 1:02,27).

Stříbrný Jiří Václavík

V odpoledních finále Jiří Václavík znovu zlepšil svou stovku motýlek a s 56,66 byl druhý, jen 0,6 sekundy za vítězem. Ke krajskému rekordu Svobody mu chybí už jen čtyři desetinky sekundy! V dlouhé polohovce se Zástava vytáhl k bronzu za 4:44,89 a je v kraji šestý všech dob, mj. před Moserem, Šestákem a dalšími borci. Bronz sluší i Sofii Nezvalové (PlČB) na 100 prsa za 1:13,86, druhý výkon v kraji všech dob!

Z dalších umístění: 50 kraul 9. Brůna 24,63, 50 motýlek 8. Václavík 26,18, 50 prsa 4. Nezvalová 33,52.

Petr Svoboda v desetiboji po čtvrtce za 48,80 vede!

Na mistrovství ČR v atletických vícebojích na Slavii pokračovali Jihočeši v sobotu v dobře rozjetém díle.

V první řadě to platí o žákovi Michalu Radovi (Sokol ČB, trenér Jiří Couf). V pátek zapsal čtyři nejlepší letošní výkony v kraji, druhý den přidal další dva - vítězstvím v dálce se 660 cm prvním pokusem vytvořil nejlepší výkon své kategorie v tomto roce v ČR a totéž zopakoval ve výšce, kde sice až napotřetí zdolal 186, ale pak se prvními pokusy přenesl přes 189 a 192 centimetry - v kraji je ve své kategorii šestý všech dob! Osobní rekordy přidal na 60 m 7,47 (letos třetí Jihočech) a v kouli (pátý se 11,41), na kilometr byl třetí v nejlepším jihočeském žákovském výýkonu roku 3:00,72 a do Budějovic si veze stříbro. A s ním krajský rekord 5766, jímž výrazně zlepšil 22 let starý výkon pacovského Pavla Picky 5504!

Michalova sestra Nina skončila v sedmiboji pátá se 4669 b. Sobotu začala vítězstvím v dálce v nejlepším letošním českém výkonu 570, v kraji třetím nejlepším žákovském všech dob po 586 Jirmusové (1990) a 572 Vaňkové (1986). Rekordmanka Záhorová uměla v 15 letech "jen" 553! Další silová disciplína, oštěp, jí ambice srazila (14. se 17,57 metry…), bojovala ale dál, vyhrála 800 m v osobním rekordu 2:24,12 (po prvním kole vedla se 1:09,98), ale k medaili jí nakonec při zisku 4669 chybělo 12 bodíků - skončila pátá…

Mistrovské soutěže rozjeli i starší borci. Juniorka Tereza Babická (Sokol) v sedmiboji začala vítězstvím na 100 přek. ve svých letos nejlepších 14,16, ve výšce bojovala, když 153 a 156 zdolala až napotřetí, ale to stačilo jen na 9. místo, s koulí 8,90 byla jedenáctá a druhé místo na 200 m s letos nejlepšími 25,63 ji určilo po prvním dnu na 4. místo, 71 bodů za bronzem.

Mistrovství juniorů otevřel Petr Svoboda (18) z VS Tábor osobním rekordem na 100 m 10,97 a nejlepším letošním českým juniorským výkonem v dálce 729, v kraji šestým nejlepším všech dob. V této disciplíně vyhrál v Praze při rovnosti s Járou druhým lepším pokusem 705. V kouli byl sedmý v osobním rekordu 12,23, ve výšce čtvrtý se 183, a přišla fantazie - 400 m běžel v osobním rekordu za 48,80, mezi jihočeskými specialisty čtvrtkaři osmém čase všech dob. Druhému v pořadí Michalu Járovi "naložil" v této disciplíně skoro 50 bodů a po prvním dnu vede se ziskem 3894 o 38 bodíků.

II. kolo KP přípravek, sk. B v J. Hradci: 50 m (67 start.) Simona Kolbová a Barbora Šůnová 7,76, 600 m 600 m Antonín Beran 2:01,51, dálka Kolbová 410, Barbora Novotná 402, Šůnová 400, plný míč Adam Lavička 9,90, chlapci Milevsko 370, NV 275,5, VS 148, děvčata VS 432,5, Milevsko 302, JH 185 atd.

Přípravky ve Čt. Dvorech: 60 m Marek Mleziva 9,62 a Kateřina Zochová 9,42, mini Matěj Horák 10,78 a Anna Volemanová 10,74, 150 m Mleziva 23,62 a Veronika Blažková 23,53, mini Horák 27,06 a Volemanová 26,18, plný míč Štěpán Suchý 9,60 a Anežka Fraňková 8,50, mimo Kristýna Daňková (12) 11,20, mini Horák 6,61 a Volemanová 7,10.

KP Plzně, K. Varů a JČ v Chebu: 100 m jun. 7. David Czepiec 11,70, 2. Barbora Cílková 12,49, 3. Kateřina Marušová 12,53, dor. 7. Ondřej Kroupa 11,94, 2. Linda Marušová 12,62, 200 m 9. Czepiec 24,33, 2. Cílková 23,72 - os. rek., 5. Kateřina Marušová 26,48, dor. 1. Šefránková 25,34 - os. rek., 400 m jun. 3. Matyáš Nečas 54,51, Lukáš Vacek 55,72 - os. rek., 3. Klára Kofrštová 60,58 - os. rek., 7. Amálie Řehoušková 62,72, dor. 7. Tomáš Johaník 56,88, 2. Lucie Bahenská 60,22 - os. rek., 8. Polina Písmenna 64,47, 800 m jun. 2. Daniel Gribbin 2:03,80 - os. rek., 4. Benedikt Pánek 2:06,09 - os. rek., 1. Tereza Buštová 2:22,78 - os. rek., 2. Barbora Hesová 2:26,52, dor. 6. Matěj Moravec 2:11,81, 300 přek. dor. 1. Vojtěch Štika 40,51 - os. rek., 2. Anna Borová 46,59, mimo Jakub Skuček 41,43 - os. rek., 400 přek. jun. 4. Lucie Králová 69,61, výška 3. Karolína Mášková 152, mimo Jan Sobotka 181, dálka jun. 3. Czepiec 596, 1. Daniela Václavíková 505, 2. Jitka Maršálková 504, 3. Mášková 501, dor. 2. Štika 600 - os. rek., 1. Ema Šefránková 534, koule dor. 1. Žaneta Pivcová 13,78, 1. Libor Tupý 12,59, disk 3. Pivcová 33,05, oštěp jun. 1. Maršálková 32,17, 3. Ondřej Nový 45,62 - os. rek., dor. 2. Jakub Pfeferle 43,59 - os. rek., 4. Tupý 40,63 -os. rek., 5. Czepiec 40,37, dorostenci 4. ČD 65, Sokol 43, dorostenky 4. VS 71, 6. Sokol 30, junioři 4. Čéčova 56, 5. ČD 51, juniorky 3. Sokol 101, 4. Čéčova 97, 5. VS 58.