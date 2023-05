Sportovní gymnastky z TJ Merkur České Budějovice jsou zařazeny do gymnastické akademie. Pod vedením trenérky Karolíny Imbrové patří mezi nejlepší v České republice. Adina Kubičková zkompletovala hattrick.

Na jihu Čech vyrůstá velmi výrazný sportovní talent. Jmenuje se Adina Kubičková. Je jí osm. Cvičí už od tří let. V TJ Merkur se jí věnuje trenérka Karolina Imbrová. Kubičková je společně s dalšími gymnastkami zařazena do gymnastické akademie, v TJ Merkur se v Gymcentru zlepšuje každým závodem, každou tréninkovou jednotkou. "Paní Čáslavská byla hodně dobrá sportovní gymnastka, vyhrála všechny závody," říká osmiletá šikovná dívka, která je výborná na bradlech. "Ta jsou její silnou stránkou," přikyvuje trenérka. "Bradla mě asi nejvíc baví," dodala Adina.¨

Kvalifikační závody pro nominaci v A linii na MČR jsou každý rok tři. Praha, Brno, Ostrava. Adina vyhrála všechny! Memoriál Marie Široké - Praha: Adina Kubičková v kategorii VS2A obsadila 1. místo, její celkový součet byl 74,916. V této kategorii startovalo 64 závodnic. Na první kvalifikaci si vybojovala přímý postup do vyšší kategorie VS3A. Její oddílová kolegyně Adriana Hosnedlová startovala v kategorii VS3A. "Obsadila krásné třetí místo z devětadvaceti závodnic." Obě vstoupily prvním rokem do vyšší kategorie a popraly se s ní bravurně.

Anna Beerová která měla startovat taktéž v kategorii VS3A, se ze zdravotních důvodů bohužel nemohla zúčastnit. "Moc nás to mrzí, na závod byla připravená. Přejeme jí co nejrychlejší uzdravení. Budeme se na ni těšit na podzimních závodech." Všechna děvčata jsou zařazena do sportovní akademie Merkur České Budějovice. Memoriál Věry Růžičkové - kvalifikační závod v Brně: II. kvalifikační závod na MČR. V kategorii VS2A startovalo 58 děvčat. Adina Kubičková obhájila 1. místo s celkovým počtem bodů 73,780. "V tomto závodě pociťovala lehkou nervozitu, kterou zvládla překonat." Na oblíbených bradlech Adina předvedla kvalitní výkon a získala nejvyšší známku v závodě 19.130 bodů. "Je vidět, že bradla jsou její doménou." V kategorii VS3A Adriana Hosnedlová získala 1.místo s celkovým počtem bodů 71,110. "Závod zakončila akrobacií s druhou nejvyšší známkou ve své kategorii 17,900 bodů."

Do Českých Budějovic si obě děvčata přivezla první místa. "Děvčata nezklamala a předvedla krásné výkony. Obě dívky získaly postup na mistrovství České republiky, které se bude konat v Ostravě 9.6.-11.6.2023. Děvčata ještě čekala III. kvalifikace v Ostravě. Memoriál Miroslava Kojdeckého a přebor jednotlivců: A výsledek? Skvělý. Adina byla první, tím zkompletovala hattrick. Adriana skončila druhá, tím na nominačních závodech získala všechny tři medaile.. O prázdninách se mohou těšit na přípravy nových prvků a sestav na soustředění v Maďarsku, Itálii, Krkonoších a další.