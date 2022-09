Do prvoligové herny na Branišovské ulici nakonec dorazilo třiadvacet hráčů tentokrát výhradně z Jihočeského kraje. Oproti očekáváním chyběli stolní tenisté druholigových Vodňan, kteří ve stejném termínu absolvovali druhé kolo Českého poháru v Bohnicích, kde vyhráli 8:2 (body Štěpánek, Calta 3, Jak, David, debl), a také nestárnoucí Michal Vávra, jenž je v zahraničí.

Přesto byly k vidění dramatické a kvalitní boje. Největší favorit a obhájce loňského prvenství Jakub Slapnička (18 let) přišel před sezonou z H. Brodu právě do Pedagogu a měl velký problém ve čtvrtfinále, když se svým kamarádem ze Strakonic Ondřejem Krejčím prohrával už 0:2 na sety, ale dokázal zápas otočit. „Mně to moc nešlo a Ondra hrál naopak výborně,“ ocenil.

V sobotu na třetí ročník Pedagog Cupu, prvenství bude obhajovat Jakub Slapnička

V semifinále narazil stejně jako před rokem na domácího Pavla Kortuse mladšího, který opouští prvoligový Pedagog a okusí premiérové zahraniční angažmá ve třetiligovém rakouském Welsu. Vyhrál po boji 3:1. Ve druhém semifinále Filip Kortus z Pedagogu otočil zápas proti dalšímu rakouskému legionáři Miroslavu Bauerovi z 0:2 na 3:2.

Finále týmových kolegů nabídlo dramatickou bitvu. Slapnička vedl 1:0, F. Kortus otočil na 2:1 ve svůj prospěch a rozhodovalo se v páté sadě za stavu 8:8, kdy koncovku lépe zvládl Slapnička. „Perfektní turnaj, jako příprava na sezonu naprosto ideální. Oba bráchové hráli výborně, měl jsem to s nimi hodně těžké,“ uznal vítěz.

Výsledky – čtvrtfinále: Slapnička (Pedagog ČB) – Krejčí (ČZ Strakonice) 3:2, P. Kortus ml. (v zahr.) – O. Pešek (Soběslav) 3:0, F. Kortus (Pedagog ČB) – Čutek (Lipí) 3:1, M. Bauer – Urban (oba v zahr.) 3:1, semifinále: Slapnička – P. Kortus ml. 3:1, F. Kortus – M. Bauer 3:2, finále: Slapnička – F. Kortus 3:2. Finále útěchy: Pavel Beneš (Kaplice) – M. Nedvěd (Hluboká) 3:2.