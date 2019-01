Písek - Házenkářka Zuzana Kupková, dlouholetá hráčka Písku a nyní jedna z velkých opor dámského souboru z Jindřichova Hradce, dlouho nemohla pochopit, proč její tým ztratil tak dobře rozehraný zápas. Po skončení interligového derby Písek – J. Hradec (25:20) si sedla na palubovku a o porážce dlouho přemýšlela.

ROZLADĚNÁ. Opora jindřichohradeckých házenkářek Zuzana Kupková byla porážkou v Písku hodně zklamaná. Jakou náladu bude mít dnes po utkání na půdě mistrovské Olomouce? | Foto: František Panec

Jindřichohradecká spojka Zuzana Kupková po derby:

Zuzano, jaký byl váš návrat do Písku?

Podle konečného výsledku nic moc. Jsem hodně zklamaná. Čekala jsem, že Písku oplatíme domácí porážku z podzimu.

S jakou taktikou jste do zápasu nastupovaly?

Chtěly jsme vyhrát. Věděly jsme, s čím na nás Písek vyrukuje. Od trenéra jsme dostaly jasné pokyny, které jsme ale v žádném případě nedodržely. Prostě bylo všechno špatně.

Přesto, v průběhu prvního poločasu, jste vedly až o dvě branky, ale ve druhé polovině zápasu vás domácí házenkářky přehrály. V čem to bylo?

Při nástupu do druhého poločasu jsme si řekly, že budeme hrát ve stejném nasazení jako do přestávky. Bohužel již za několik minut jsme přestaly hrát týmově. Každá z holek si myslela, že to „urve“ sama, snažila se uspět v souboji jedna na jednu, což se ale nedařilo, neboť Písek má velice kvalitní obranu. A s takovým výkonem jsme nemohly pomýšlet na lepší výsledek. Házená je kolektivní sport, a pokud si tohle všechny neuvědomíme, budeme mít v soutěži ještě velké problémy. Všechny musíme táhnout za jeden provaz. Pokud to tak nebude, nebudeme vyhrávat.

V tomto derby byla vidět na obou stranách velká nervozita. V čem to bylo?

Jihočeské derby je vždycky velká rivalita a ta byla cítit i v tomto zápase. My jsme chtěly v Písku vyhrát a získat důležité dva body, abychom se odpoutaly od možnosti hrát baráž o udržení v interlize. To se nám však nepodařilo. Pro mě je to ještě o to horší, že jsem tady působila nějakých pět let. Ten můj návrat se vůbec nepovedl.

Co říkáte atmosféře, která utkání po celou jeho dobu provázela?

Byla super. Tady v Písku byla atmosféra při zápasech vždycky výborná. Hala je menší, diváci ji pokaždé zaplní, fanoušci jsou zde výborní. A tím, že přijeli i naši příznivci, se odehrával boj nejen na hřišti, ale i v hledišti. Škoda, že jsme se s nimi nemohly radovat z vítězství. Gratuluji soupeři k vítězství, které si zasloužil.

Písek se v tabulce dotáhl na tým Jindřichova Hradce už pouze na rozdíl dvou bodů. Jak se bude soutěž nadále vyvíjet mezi vámi dvěma a Zlínem?

To vůbec nedokáži odhadnout. Naše výkony jsou momentálně takové, jaké jsou. Všechny si musíme srovnat v hlavě, co dál. V téhle soutěži se může se stát cokoliv. Myslím si, že Písek má na jaře lepší rozlosování než my, bude hrát spoustu zápasů doma, zatímco náš tým pouze tři. Když se ale dívám na výsledky utkání, je jasné, že každý může vyhrát s každým. My jsme si všechno zkomplikovaly již prohrou ve Zlíně, teď jsme neuspěly ani v Písku. Musíme hodně makat, abychom získaly ještě nějaké body. Všechno je ještě otevřené.

(boř)