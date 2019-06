Tak tenhle zápas měl vážně všechno – náboj, zvraty i šťastné rozuzlení. Čeští volejbalisté přehráli ve čtvrtém duelu základní skupiny Evropské ligy Bělorusko 3:1. Tím udrželi naději na postup do Final four. „Byli jsme bojovnější. Rozhodla šířka našeho kádru a fantastičtí diváci,“ shrnul kapitán Jakub Janouch.

Národní tým trávil na jihu Čech celý týden. Jeho členové tak měli dost času přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby i napodruhé podlehli Bělorusku. Pak by byla soutěž ztracená, a to nechtěl nikdo z nich dopustit. „Kluci, co jsou v nominaci, jsou na tlak zvyklí. První utkání byla o hledání. Teď už jsme se ale sehráli,“ popisoval nahrávač.