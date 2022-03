Zápasy těchto týmů mívají parametry derby, a nejinak tomu bylo i tentokrát na Vysočině, takže k vidění byl od začátku až do konce nelítostný boj, emoce i pohledné akce. Oba týmy se zpočátku zastřelovaly, takže branky začaly padat až po pěti minutách. Jihočeškám se povedlo několikrát skórovat dvakrát po sobě, a tak si postupně vybudovaly až pětibrankový náskok, který se však do konce úvodního dějství ztenčil na rozdíl dvou gólů.

Ani po přestávce si hradecké házenkářky perně vybojované vedení nenechaly vzít, přestože jejich protivník se dvakrát dotáhl až na rozdíl jediné trefy. V závěru přestály i vyloučení a minutu a půl před koncem definitivně otupila snahy havlíčkobrodských hráček Plucarová.

Iva Jonová, trenérka J. Hradce: „Oba týmy hrály celé utkání s urputnou snahou urvat body pro sebe. Zápas to byl hodně tvrdý a emocemi vyhrocený, prostě derby, jak má být. První branka padla až v 6. minutě, pak už jsme se konečně chytli a postupně šli do vedení. Díky dobré obraně se nám povedlo zakončit několik rychlých protiútoků a upevnili jsme si tím vedení. Domácí hráčky sice několikrát náš náskok snížily, ale vyrovnat jsme jim nedovolili. Soupeř hrál rychle a tvrdě, ale my vydrželi v tempu celé utkání. Na konci jsme eliminovali i osobní obranu soupeře, k níž přistoupil ve snaze zvrátit výsledek. Vybojované body jsou pro nás hodně cenné, holky si je zasloužily a patří jim velká pochvala.“

Hradeckému družstvu patří v tabulce sedmá příčka a v dalším kole v neděli 20. března přivítá ve své hale poslední Bohumín (18 hodin).

Jiskra Havlíčkův Brod – Házená Jindřichův Hradec 26:29 (12:14)

Branky: Jůzlová 9/5, Kratochvílová 5, Brožová 4, Kohoutová 3/2, Kotanová 2, Ďásková 1, Svobodová 1, Feiglerová 1 – Vlková 6, Plucarová 4, Rytířová 4, Zahradníková 4/3, E. Kovářová 3, Frühaufová 3, Tržilová 3, Jasanská 2. Sedmimetrové hody: 7/7:3/3. Vyloučení: 3:4. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Mošna, Vaník.

Další výsledky:

Kunovice – Ivančice 39:32, Bohumín – Olomouc 30:27, Otrokovice – Hostivice 24:28, Vršovice – Velké Meziříčí 33:21, Kobylisy – Bohunice 27:40.

I. liga ženy

1. Kunovice 15 14 1 0 455:365 29

2. Hostivice 15 11 0 4 392:354 22

3. Vršovice 15 10 1 4 396:344 21

4. Otrokovice 15 9 1 5 405:378 19

5. Ivančice 15 8 0 7 468:427 16

6. Havlíčkův Brod 15 8 0 7 404:383 16

7. Jindřichův Hradec 15 6 1 8 421:417 13

8. Bohunice 15 6 1 8 362:380 13

9. Olomouc 15 5 0 10 354:433 10

10. Velké Meziříčí 15 4 1 10 349:397 9

11. Kobylisy 15 3 0 12 388:441 6

12. Bohumín 15 3 0 12 409:484 6