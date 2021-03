Narodila se jako Helena Dziurová v Táboře, kde ji do české čvrtkařské špičky dovedl v oddílu Vodních staveb trenér Jiří Nousek. Ve dvaceti letech zaběhla svůj první krajský rekord na 400 metrů 55,83, rok nato uměla 54,79 a když v roce 1987 jako 22letá dokázala 53,59 (bronz na mistrovství Československa za 55,03), byly jí jižní Čechy malé. Na cestě do Sparty se rozloučila i krajským rekordem na 800 metrů 2:06,14. Na čtvrtce i v půlce je těmito výkony dodnes druhá v krajských historických tabulkách.

Velké světové ovály na ni teprve čekaly. V roce 1995 stříbro za štafetu na halovém MS v Barceloně (také s další Jihočeškou Naďou Tomšovou-Koštovalovou, která jí předtím „ukradla“ jihočeský rekord), 1996 start na olympiádě v Atlantě, 1997 bronz ze čtvrtky na halovém mistrovství světa v Paříži a stejný kov o rok později na evropské hale ve Valencii a dokonce stříbro ze šampionátu na otevřeném stadionu v Budapešti… Na olympiádě 2000 v Sydney byla pátá na 800 m! Závodní kariéru skončila roku 2004. S vizitkou osobních maxim 400 m za 50.21 (Budapešť 1998) a 800 m za 1:58,56 (Sydney 2000).

Doma v Táboře proslula ještě v jedné zvláštní disciplíně – jako pošťačku ji spoje nasazovaly do závodů štafet s listonošskými taškami… Jak to prožívá, vyprávěla tehdy i Jihočeské pravdě. V seriálu Šampioni po letech na Lidovky.cz na tuto kariéru v roce 2016 zavzpomínala: „Řidiči chtěli jezdit se mnou, protože jsem běhala rychle do schodů a už v poledne jsme měli padla. Ostatní sloužili až třeba do tří…“

Když skončila se závoděním, začala studovat terapii, a zmíněný serviér Lidovek připomínal její široké portfolio v soukromé masérně - „masáž lávovými kameny i čínská, o klouby pečující Dornova metoda, flower reiki, automatická kresba, moxování, léčení svíčkami tělovými, čakrovými, dokonce i andělskými“… Svého času dělala kondiční trenérku hokejové Spartě, několik let pracovala ve Slavii. Působila i na mistrovství světa v hokeji 2017. Reprezentační běžkyně Zuzana Hejnová o ní v Hostu do domu prohlásila, že je šamanka, a Helena Fuchsová vysvětlila, že „lidi naciťuje“. Podle ní má totiž každá fyzická obtíž kořeny v lidské mysli. „Snažím se pochopit tělo…“

Média na ni leccos prozrazovala. Na WWW.CTIDOMA.CZ v říjnu 2015 se třeba přiznala, že maluje. V Galerii U Zlatého kohouta vystavovala v březnu 2017 tři obrazy.

Svou kariéru pečlivě popisovala na svých stránkách http://www.fuchsova.cz/. Mají široký záběr, taky třeba doporučovala k poslechu Pachelbel Canon in D Major jako „fantastic version, classical music“, nebo prezentovala „Energetický kruh života a prevence zdraví, podle tradiční čínské medicíny“ ….

Tato webová adresa však bohužel umlkla 13. září 2017 poslední zprávou ze sportovního HESU kempu, sportovní akademie Zuzany Hejnové v Sušici, kde Helena Fuchsová léta pomáhala.

Bude chybět spoustě lidí! Čest její památce!