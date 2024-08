Fanoušci si jeho herní projev oblíbili už loni. Jenže v závěru sezony se talentovaný Kubánec zranil a Jihostroj zvažoval, kdo bude největším ofenzivním esem pro sezonu 2024/25. Hlavní útočnou silou Jihostroje zůstane Kubánec González. Post univerzála bude u volejbalových mistrů z Českých Budějovic patřit v sezoně 2024/25 dravému mládí. Po doléčení zranění bude jedničkou Alejandro González, kterého ve dvojici doplní velký talent českého volejbalu Tomáš Brichta. Na jihu Čech naopak po dvou sezonách skončil Stijn van Schie.

Jednadvacetiletý Alejandro Miguel González Rodríguez se v uplynulé sezoně stal rychle oblíbencem českobudějovického publika. Temperamentní Kubánec dostával fanoušky do varu nejen tvrdými smečemi, ale i herním projevem a spontánními oslavami. Sezonu však nedohrál kvůli zranění kolene, které si sám přivodil.

„Jeho zranění se nakonec ukázalo vážnější – musel podstoupit zásadní operaci kolena a nestihne ani začátek sezony. Věříme ale, že se na něj vyplatí počkat. Alejandro už se u nás aklimatizoval a ukázal ohromný potenciál. Těšíme se, že se bude ve svém mladém věku nadále zlepšovat,“ říká generální manažer Robert Mifka.

Kubánec vytvoří dvojici s mladým talentem z klubové líhně Tomášem Brichtou, který v osmnácti letech podepsal svou první profesionální smlouvu. V A-týmu už se ale objevil v sezoně 2021/22, kdy nastoupil v extralize proti Zlínu, a ve věku 16 let a 61 dní se tak stal nejmladším hráčem, který kdy hrál za Jihostroj.„Tomáš je velký příslib nejen pro náš klub, ale i pro celý český volejbal. Je to levoruký univerzál, ve kterém mnozí vidí jiného našeho odchovance Marka Šotolu. Pokud na sobě bude dál tvrdě makat – obloha je pro něj limit – jak se říká. Máme velikou radost, že jsme se dohodli na víceleté smlouvě,“ odhaluje Mifka.

Jihostroj České Budějovice mistrem 2023/24. Připomeňte si velký úspěch | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mezi dvojici univerzálů se bohužel nevešel devětadvacetiletý Stijn van Schie, který si tak po dvou sezonách v Jihostroji hledá jiné angažmá. Českobudějovickému klubu pomohl ke stříbru v roce 2023 a v uplynulé sezoně rovněž jako univerzál číslo jedna dotáhl tým ke zlatým medailím.„Odchod Stijna nás mrzí. Je to skvělý volejbalista, a ještě lepší člověk a parťák do kolektivu. Tomáš Brichta už ale potřebuje dostat prostor v áčku, a tak se musíme rozloučit. Stijnovi patří velký dík za to, co pro klub udělal. Z původní pozice smečaře se výborně přeorientoval na post univerzála, velmi tvrdě na sobě pracoval a jsem rád, že své úsilí mohl korunovat tím, že v důsledku zranění Gonzáleze dotáhl parádním výkonem náš tým k letošnímu titulu,“ uzavírá Robert Mifka.