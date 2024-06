Kolo pro život je cyklistický sportovní projekt pro širokou veřejnost, seriál amatérských závodů na horských kolech pro všechny bez rozdílu věku a výkonnosti. "Jsme největší a nejlépe organizovanou akcí tohoto druhu v Evropě," říkají o sobě organizátoři projektu. "Věříme, že nejkrásnější pohled na svět je z cyklistického sedla." O Hluboké to platí dvojnásob, cyklisté se vydali i do Obory, tedy do míst, kam se jen tak někdo nepodívá.

Šéf Sportovně relaxačního areálu David Šťastný dokáže skloubit několik světů najednou. Třeba baseball s cyklistickou akcí. "To přece ničemu a nikomu vůbec nevadí. Měli jsme tu český baseballový pohár U11, bylo tu Kolo pro život, zároveň se hrála i extraliga. Zvládneme všechno." A jak jsem přímo baseball dohromady s tréninkem na kole? "To zase úplně ne, spíš pracujeme v posilovně, kluci víc běhají než jezdí na kole, ale určitě si většina z nich ráda rekreačně zajezdí." Kolem Hluboké je to naprosto ideální. "Je to druhý ročník a doufejme, že tady bude ještě dlouhá léta a že se sem lidé budou rádi vracet."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Tomáš Polanský ředitel Destinace Budějovicko doplnil: "Je to celorodinná akce. Cyklistika je velký fenomén a myslím si, že si to užili nejen závodníci na trati, ale i jejich doprovody, protože tady na Hluboké pro ně byl nachystaný velmi široký program od sportovně relaxačního areálu, zoologické zahrady, zámku a dalších doprovodných atrakcí na trase. I v rámci série Kolo pro život je to největší rodinný závod, a proto jsme ho udělali i vícedenní, aby opravdu rodina mohla vyrazit na výlet a užít si ho celá se vším všudy." Cyklisté se vypravili i do hlubocké Obory. Tomáš Pravenec na toto téma říká: "Společně se Sportovně relaxačním areálem to pro nás byly nejzásadnější body. Konkrétně lesní obora, to je vlastně velký tahák celé sezony, protože obecně místa, kam se běžně nedostanete, lidi přitahují. To platí i pro sportovce. Takže už loni i letos víme od závodníků, že lesní obora, která je normálně nepřístupná, je jedním z hlavních důvodů, proč si ty trasy vybírají. Samozřejmě obecně krása jižních Čech, krása Hluboké jako turistické destinace, to je jasné, ale lesní obora v tom hraje velkou roli. Myslím si, že určitě tím, že náš projekt není vyloženě o tom dojet za nějaký konkrétní čas, ale užít si konkrétní lokalitu, tak si prohlédnou i zámek a lesní oboru. Jeden závodník se dokonce loni srazil s daňkem, byla to docela vtipná situace, nikomu se nic nestalo. Přežili oba. Takže je to tady taková zážitková krásná trasa.."

V roce 2024 prožívá Kolo pro život už 25. sezonu. Připravujeme článek o 30. narozeninách baseballu v Hluboké nad Vltavou.