V klubu už překousli zklamání z minulé nedokončené sezony, kdy jejich snahu o návrat do nejvyšší soutěže překazila opatření v souvislosti se šířením koronaviru, a s očekáváním hledí vstříc nové výzvě.

GBA Lions byli nově nalosováni do východní skupiny I. ligy, takže jejich protivníky místo Písku, Sokola pražského či týmu Polabí budou Nový Jičín, Zlín, ostravští Snakes nebo Prostějov.

„O tom, která skupina je kvalitnější, vůbec nechci spekulovat. Jisté je, že nás čeká mnohem náročnější cestování. Ono hrát zápas po hodině jízdy autobusem, nebo po pěti, je velký rozdíl. Ale tak to prostě bude,“ podotkl trenér jindřichohradeckých GBA Lions Julian Beťko.

A jak bude vypadat kádr? Co se týče odchodů, hostování ukončil Radek Farský a na univerzitu v USA se vypravil František Bartoň. Tým kolem osvědčených opor Stanislava Zuzáka, Lukáše Stegbauera a Filipa Novotného doplní hráč s africkými kořeny Ikounga Djoh Touret Ngatse, jenž však vyrůstal v Kladně a prošel mládežnickým programem USK Praha, a Tomáš Linhart, který v uplynulé sezoně působil v klubu jako jeden z trenérů akademie GBA a nyní se vrací k basketbalu.

V tuzemské nejvyšší soutěži hrál například za Děčín. A po roční pauze se zapojil i Vojtěch Novák. U Vajgaru však v nejbližší době očekávají ještě dvě výrazné posily z USA.

„V kádru mužů máme deset hráčů a nyní už čekáme jen na přílet dvou Američanů. Jeden by se tady měl objevit příští týden, další si vyřizuje pas a další nezbytné formality. Budou to basketbalisté, kteří by se jistě uplatnili i v Kooperativa NBL,“ zdůraznil Julian Beťko.

Hradecký celek se na novou sezonu společně připravuje od 25. srpna. „Je to standardní proces. Hráči se dostávají do kondice, nacvičujeme různé systémy. Týmová chemie funguje, jak má,“ pochvaluje si.

V úvodním utkání jeho svěřenci nastoupí už v pátek 18. září na palubovce Nového Jičína. „Nebudeme kompletní, máme čtyři hráče mimo rotaci a ostrý zápas jsme hráli před sedmi měsíci, ale každopádně bychom rádi vstoupili do nové sezony úspěšně,“ přeje si kouč.

Program 1/2 základní části I. ligy sk. Východ

1. kolo - 18. září - 19.30

BC Nový Jičín - GBA Lions J. Hradec

2. kolo - 25. září - 19.00

GBA Lions J. Hradec - Stragag Zlín

3. kolo - 2. října - 20.00

Basket Opava 2010 - GBA Lions J. Hradec

4. kolo - 9. října - 19.00

GBA Lions J. Hradec - BCM Orli prostějov

5. kolo - 16. říjan - 19.45

SA Komfort Brno - GBA Lions J. Hradec

6. kolo - 23. října - 19.00

GBA Lions J. Hradec - BK Vividbooks Pardubice

7. kolo - 1. listopadu - 15.30

BC Vysočina Jihlava - GBA Liosn J. Hradec

8. kolo - 8. listopadu - 17.00

Snakes Ostrava - GBA Lions J. Hradec

9. kolo - 13. listopadu - 19.00

GBA Lions J. Hradec - Basketbal Olomouc