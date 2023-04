Basketbalisté GBA Lions sice nečekaně vypadli ve čtvrtfinále I. ligy, ale sezona pod bezednými koši ještě ani zdaleka nekončí. Jindřichohradecký klub bude mít svá želízka v ohni v play off extraligy juniorů i kadetů.

Junioři GBA Lions vstupují do extraligového play off. Jejích čtvrtfinálovým soupeřem jsou Pardubice. | Foto: archiv Deníku

Do boje nejprve zasáhnou už v pátek 14. dubna hráči kategorie U19. Jihočeský tým juniorů jde do vyřazovací fáze jako vítěz základní části nejvyšší tuzemské soutěže této věkové kategorie. Jeho soupeřem budou Pardubice, které v předkole play off přešly přes pražské Tygry. Hráči GBA Lions mají i jednu motivaci navíc. Pokud zvládnou čtvrtfinále, závěrečné Final Four pro nejlepší čtyři celky, z něhož vzejdou noví mistři republiky, se uskuteční právě na jindřichohradecké palubovce o víkendu 29. a 30. dubna.

„Do rozhodující fáze sezony vstupujeme s jednoznačným cílem, a to proti Pardubicím potvrdit roli favorita a postoupit do Final Four. Náš soupeř se prezentuje rychlým, dynamickým a především fyzickým basketbalem, ale věřím, že naši hráči v průběhu sezony načerpali dostatek zkušeností jak ve své kategorii, tak řada z nich i v těžkých utkáních I. ligy mužů. Kromě výsledku je pro nás důležitá i předvedená hra. V pauze před play off jsme absolvovali turnaj ve Francii a doufám, že jsme pro klíčovou část sezony dobře připraveni. Chceme maximalizovat náš potenciál po týmové i individuální stránce,“ prohlásil kouč juniorů GBA Lions Andrej Červenka.

Na play off se těší i jedna z opor týmu Jordan Oupoh, který je odchovancem jindřichohradeckého klubu a v tomto ročníku stabilně nastupoval také za muže. „Po nezdařeném play off I. ligy mužů si chceme spravit chuť a zajistit si účast ve Final Four,“ podotkl.

Série hraná na dvě vítězství začíná v pátek 14. dubna u Vajgaru (19 hodin), druhý zápas se v neděli koná v pardubické hale (18) a případný třetí rozhodující zápas by se hrál ve středu 19. dubna opět v Hradci.

Účast ve vyřazovacích bojích si zajistil i partnerský klub GBA Sojky Pelhřimov, který v roli obhájce titulu vyzve další jihočeský celek z Písku, jenž skončil v základní části druhý.

Čtvrtfinále play off extraligy U19

GBA Lions J. Hradec – BK VIVIDBOOKS Pardubice

Sršni Photomate Písek – GBA Sojky Pelhřimov

Basket Brno – Sokol pražský

USK Praha – Tygři Brno