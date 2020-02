České Budějovice – O víkendu bude na Strahově halové mistrovství ČR žactva v atletice.

Pavel Poslušný. | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Prager

Z Jihočeského kraje mají startovat Filip Svoboda (NV) a Lukáš Vacek (ČD) na 60 m a v dálce, Jakub Janda (Sokol) na 800 m, Teodor Brcko (ČD) a Jakub Homola (VS) na 3000 m, Rudolf Ďorď (Blatná), Tomáš Johaník (Sokol), Šimon Urbánek (NV) ve výšce a Pavel Poslušný (NV) ve vrhu koulí, z děvčat Lucie Bahenská (Sokol) na 60 a 150 m, Lurdes Gloria Manuelová (VS) na 60 a 300 m, Nela Šteierová (Čéč) na 300 m, 13letá Adéla Holubová (Sokol) a Bára Kurzová (NV) na 800 m, Michaela Plešáková (VS) v tyči a Žaneta Pivcová (JH) ve vrhu koulí.