První domácí zápas hradeckých žen nabídl pěknou, rychlou a hlavně napínavou házenou. Jihočešky rychle vedly 2:0 a třetí útok zastavila tyčka branky. Kunovice však potvrdily, že jim první příčka nepatří náhodou. Brzy vyrovnaly a začala přetahovaná o každý gól. Do kabin nakonec odcházely o jedinou trefu spokojenější hostující hráčky – 12:13.

Vyrovnaný duel pokračoval i po změně stran a žádný tým si nedokázal vytvořit větší náskok. Pět minut před koncem vedly Kunovice 26:24, ale A. Jonová snížila a závěr režírovala Zahradníková. Ta nejprve proměnila sedmičku a šest vteřin před koncem zajistila Hradci vítězství.

„Z naší strany to bylo o velkém soustředění hlavně v obraně, protože každé zaváhání Kunovice trestaly. Hráli jsme ale dobře i v útoku, vytvořily jsme si víc šancí, než jsme proměnily. Byla to krásná výhra a hodně zasloužená. Holky to odmakaly a body si zasloužily. Děkuji jim za super vybojovaný zápas.“

V sobotu 8. října Jihočešky hrají v dalším kole ve Velkém Meziříčí," konstatovala trenérka vítězného celku Iva Jonová.

Házená Jindřichův Hradec – SHK Kunovice 27:26 (12:13)

Branky: Zahradníková 8/7, Hauserová 6, Vlková 5, E. Kovářová 4, Frühaufová 2, Coufalová 1, Jonová 1 – Hvozdovičová 8/4, Měsíčková 5, Kutálková 5, Knotová 3, Zálešáková 2, Maurerová 2, Vašíčková 1. Sedmimetrové hody: 8/7:4/4. Vyloučení: 3:2. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Beňuš, Mrázová. Diváci: 120.

I. liga ženy

1. SHK Kunovice 4 3 0 1 125:81 6

2. HK Hodonín 3 3 0 0 105:67 6

3. Házená Kynžvart 3 3 0 0 107:77 6

4. Lions Hostivice 3 2 0 1 86:70 4

5. Házená Jindřichův Hradec 3 2 0 1 98:85 4

6. Sokol Velké Meziříčí 3 1 1 1 77:76 3

7. Sokol Vršovice 3 1 1 1 60:60 3

8. Tatran Bohunice 3 1 0 2 56:61 2

9. Jiskra Havlíčkův Brod 3 1 0 2 66:93 2

10. Sokol Kobylisy II. 2 0 0 2 36:56 0

11. Jiskra Otrokovice 3 0 0 3 49:87 0

12. SKUP Olomouc 3 0 0 3 68:120 0