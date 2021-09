Celé roky nám dělala svými výkony radost Eliška Vokatá z Fezka. Jak nám teď sdělila maminka Michaela, po odplavání letního dorostenského mistrovství v Podolí přestoupila do Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň, kde je pod vedením jednoho ze svých reprezentačních trenérů. Z dalšího zlepšování našich statistik tedy "unikla", ale ať se jí daří dál!

Celý víkend bude bojovat žactvo o tituly mistrů ČR v Mladé Boleslavi. Ohlášeno je 665 startů. Mezi účastníky mají být Jan a Tomáš Čokové (Čéč), Antonín Kinšt (JH), Filip Toul (ČD), Michal Rada (Sok), Marek Volf (VS), z děvčat Nikola Musilová (NV), Linda Marušová, Kateřina Kolací, Lucie Chmátalová (VS), Adéla Holubová, Magdalena Šimánková, Magdalena Frydrychová, Nina Radová (všechny Sok), Adéla Štefanová (Veselí), Veronika Divišová (Blatná) a Adéla Strusková (Čéč).

Z dalších výsledků - junioři: koule a disk Martin Marvan 14,89 a 35,46, Šimon Jůza (oba VS) 13,47 a 33,73. Pozoruhodně si zasportoval 73letý Václav Sosna z Písku - čtyřkilogramovou koulí vrhl 11,89, kilogramovým diskem 40,15 metru.

Je to druhý nejlepší výkon 16leté v historii kraje - před ní je jen Kateřina Jelínková (NV) se 14,13 z roku 2012. Žaneta "pod sebe" natlačila například Romanu Poduškovou (13,67 v roce 1986) a Zdenu Dvořákovou (13,50 z roku 1993)!

