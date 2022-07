Letos už je ale zase všechno ve starých kolejích s tím, že se k závodění vrátil Michal Votroubek, jenž si pro sebe zabral třetí příčku. A na Blábolila většinou zbývá až čtvrtá pozice.

„Přes zimu jsem makal stejně jako před rokem. Řekl bych, že když člověk chodí do práce, tak to ani více nejde. Ale pořád mi tam něco chybí. Na tréninku to není špatné, ale při závodech je to trochu bída s nouzí,“ přiznává.

Bývalí reprezentanti Bartoš se Žeravou jsou výkonnostně odskočení, ale s Votroubkem by se Jihočech rád pral o bronzovou příčku. „Jede dobře, ale chtěl bych se mu alespoň víc přiblížit. Hlavně mi však chybí lepší pocit z jízdy,“ posteskne si.

V mistrovství republiky Blábolil dohání ztrátu z prvního závodu v Dalečíně, který se mu vůbec nepovedl. „Byla tam strašně náročná trať a před závodem jsem měl málo naježděno. V první jízdě jsem měl navíc hned v prvním kole ze třetího místa poruchu na motocyklu a musel jsem odstoupit. Závodů není zase tolik a takový výpadek pak chybí,“ je si vědom pátý jezdec průběžné klasifikace.

Obhájit loňský titul vicemistra republiky už se jeví jako zcela nereálné. „Za normálního stavu určitě,“ nestaví si vzdušné zámky. „Petr Bartoš se Žeravkou jsou jasní a Michal Votroubek také jede dobře. Pokud se nestane něco nečekaného, tak je to skoro vyloučené,“ uznává.

Od nové sezony hájí Blábolil spolu s Rudolfem Plchem a Martinem Fiňkem barvy jihočeského týmu Husqvarna Promoto. „Na podmínky si nemohu stěžovat. Se šéfem týmu bývalým soutěžákem Vláďou Janoušem jsme se dohodli. Bylo to navázané i na mé zaměstnání, protože pracuji v autoservisu, kde Husqvarny prodáváme. Nabízelo se to už loni a domluvili jsme se letos,“ říká.

Na posledním závodě v západočeském Kramolíně obsadil Jihočech dvakrát čtvrté místo za suverénní trojicí favoritů. „V Kramolíně je to docela palba, mám radši techničtější tratě. Když se to rozbije, tak je to i docela nebezpečné. Ale je to pro všechny stejné a mně se tam vždycky docela dařilo. Tentokrát to však z mé strany bylo křečovité a tvrdly mi ruce. S tím během jízdy nic neuděláte,“ pokrčí rameny.

Ve druhé polovině roku by ještě chtěl prohnat největší favority. „Začátky sezony mám vždycky trochu horší, tak uvidíme, jestli se někam posunu. Ale je fakt, že na motorce strávím katastroficky málo času. Na trénink se dostanu jednou v týdnu a navíc je letos strašně nestálé počasí. Pořád prší, což je také potíž,“ kroutí hlavou.

Místo na stupních vítězů by ho lákalo. „Nemám rád, když někdo říká, že jezdí jenom pro radost a závoděním se baví. Samozřejmě to musíte dělat pro radost, ale chcete být co nejlepší. Já určitě nechci dojíždět pořád čtvrtý. Děláme pro to, co můžeme, a uvidíme, co z toho bude,“ rád by ještě v letošní sezoně zaútočil na medailové příčky.