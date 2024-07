Strakonický házenkářský klub zažil turbulentních 24 hodin, během nichž vydal dvě protichůdná prohlášení ohledně účasti v extralize. Předseda klubu Miroslav Vávra vysvětluje, jak zásadní roli sehrála podpora hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, která umožnila klubu přihlásit se do nejvyšší soutěže.

Byl to to nečekané, ale bleskurychlé. Dvě prohlášení strakonického házenkářského klubu během 24 hodin. Každé úplně jiné. První: extraligu nepřihlásíme. Druhé: extraligu přihlásíme.

Situaci a osobní pocity vysvětluje předseda klubu Miroslav Vávra. "Velká úleva. Když jsem se dozvěděl po komunikaci s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou, že to vzal za své a že nás podpoří. Můžeme tady odstartovat znovu extraligový ročník. Takže velká úleva pro mě a nejenom pro mě, řekl bych i pro hráče. Když jsem si o tom s nimi telefonoval. A hlavně pro fanoušky a lidi, kteří jsou do toho zapojeni, kteří se to také dozvěděli, tak hodně fandili a podporovali pana hejtmana v tom rozhodnutí."

Strakonic nechtějí hrát v nejvyšší soutěži druhé housle. Od kraje dostanu dva miliony na chod klubu. "Samozřejmě obstát chceme. Chceme obstát každý rok, i ty dva roky předtím. Takže tři roky za sebou hrát extraligu ve Strakonicích je vlastně pro nás splnění nějakého cíle, kterého jsme chtěli dosáhnout. Motivaci máme velikou."Aktuálně už trenéři vědí, jaký bude kádr na nejvyšší soutěž. Předseda klubu Miroslav Vávra tuto informaci potvrzuje: "Kádr máme z devadesáti procent poskládaný. Hráči, kteří mi ráno řekli, že do toho půjdou, i když jsem den před tím zjistil, že je to špatně, že hrát nebudeme, tak změnili názor a jdou do toho s námi."

Miroslav Vávra poslal ještě konkrétní poděkování: "Hejtmanovi Jihočeského kraje Martinu Kubovi. Komunikaci jsme začali s Tomášem Hajduškem. Oběma patří za fanoušky házené poděkování."