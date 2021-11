V jihomoravské metropoli se nejprve se konala soutěž pro dětské závodníky s názvem MČR Beginner (Pohár talentů) a poté samotný šampionát goju ryu pro nominované karatisty.

„V Poháru talentů se v Brně představili čtyři naši závodníci, kteří získali dohromady dvanáct medailí,“ informoval instruktor a šéf klubu Vlastislav Běhoun.

Nejúspěšnější z nich byl Alex Řežábek, jenž v kategorii mladších žáků 8-9 let vybojoval tři tituly mistra republiky v disciplinách Kihon Ido, Kumite Balloon a Kata Beginner a k tomu přidal bronz v Kumite Beginner.

Ve stejné věkové kategorii přidal Ondřej Pekárek dvě stříbrné medaile v Kata Beginner a Kumite Balloon a dvě třetí místa v Kumite Beginner a Karate Agility. Mezi mladšími žáky ve věku 8-9 let si tři cenné kovy v hodnotě bronzu zajistil i Filip Karol v Kumite Beginner, Kumite Balloon a Kata Beginner. Výčet úspěchů mladých karatistů doplňuje druhé místo Anety Lehké mezi mladšími žákyněmi 10-11 let v Kata Beginner.

Do republikového šampionátu v karate goju ryu zasáhlo šest závodníku Slovanu.

Velmi úspěšný byl opět úspěšný Alex Řežábek, který se stal mistrem republiky v Kumite mladších žáků 7-9 let a k tomu skončil třetí v disciplíně Kata.

Další zlatou medaili pro Slovan Okinawa Karate Do získala Anna Rypalová v Kumite starších žákyň 12-13 let. „A to poslední zápas dokončila s vykloubeným prstem. Podle svých slov nechtěla zdržovat,“ poznamenal Vlastislav Běhoun.

Tím výčet úspěchů nekončí. Petr Nguyen skončil druhý v Kumite juniorů 16-17 let a Filip Karol třetí v Kumite mladších žáků 7-9 let. Dva bronzy v Kata i Kumite brala Aneta Lehká v kategorii mladších žákyň 10-11 let. Jana Stropková v Kumite skončila ve druhém kole.