Zraněný českokrumlovský čtyřkolkář Zdeněk Tůma přiletí z Dakaru domů ve středu

Z několika pádů na letošní Rallye Dakar má českokrumlovský čtyřkolkář Zdeněk Tůma pořád následky. Už dva dny je v Rijádu a léčí se. Společně se svým týmem přiletí ve středu brzy ráno do Prahy. „Stále má velké a barevné podlitiny na nohách, bere léky na bolest. Chodit ale může,“ prohlásil Michal Burkoň, šéf pardubického týmu, který byl na svém sedmém ročníku Dakarské rallye. A poprvé se tak nedostane jako člen asistenčního vozu Cupra do cíle. „Nemrzí mě to. Důležité je, že se Zdeňkovi zdravotně nic závažného nestalo. Letošní ročník je v Saudské Africe suverénně nejtěžší.“

Pro Zdeňka Tůmu skončil letošní Dakar předčasně. | Foto: Deník/ Barth Racing