Čokoládové jedinečné kousky zde přímo vyrábí Pavel Jirsa. Práce rukama ho provází celý život, původně je totiž vyučený elektrikářem.

„Chvíli jsem pracoval jako elektrikář, pak jsme pracoval jako tiskař, odsud jsem odešel do dřevovýroby. Má bývalá manželka byla strůjcem toho, že viděla obchod s čokoládou v zahraničí a byla z něho nadšená. Tehdy jsme si řekli, že budeme podnikat,“ vypráví Pavel Jirsa z Jindřichova Hradce, který v obchodě podniká třináct let. Po sedmi letech, kdy v obchodě jenom pralinky prodával, začal uvažovat o výrobě. „Chtěl jsem prodejnu někam posunou, tak jsem začal vyrábět své bonbony,“ líčil. S mléčnou a hořkou čokoládou z Fracie „kouzlí“ šestým rokem. A jak je v obchodě vidět, kreativita muži nechybí. Lidé zde zakoupí třeba i čokoládový střevíc.

„Nejprve si vyzdobíte formu, vytvoříte takzvanou skořápku, což je základní část pralinky, pak si uděláte náplň, naplníte, a pak se pralinka víčkuje. Nemusíte to udělat v jeden den. Dovnitř pralinek se přidává koření. Oblíbené je chilli, vaječný likér, kokos, slaný karamel…máme širokou nabídku těchto kousků,“ líčí ve své výrobně Pavel Jirsa.

Každá pralinka musí podle něho vypadat jinak. Tak, aby byla atraktivní pro zákazníka. „Musím být kreativní. Doma se dívám na internet na různé světové pralinky. Hodně frčí srdíčka. Zdobení si vymýšlím sám. Pralinky jsou různě barevné, je to obarvené kakaové máslo. Nikdy jsme nepoužívali modrou barvu, ale začala se vyrábět modrá z mořské řasy, je přírodní, nezávadná, takže ji používám asi rok,“ říká muž, který vyrobí za den sto až tři sta kusů čokoládových pralinek.

Doba epidemie malý obchod extrémně nezasáhla. „Musím říci, že sezóna byla pro obchodníky dobrá, lidé nikde necestovali, Vánoce byly také dobré, v lednu přicházelo méně zákazníků. Jsme ale rádi, že můžeme být otevření,“ komentuje situaci Pavel Jirsa.

Inspiraci pro výrobu pralinek hledá v zahraničí. „Byl jsem například v Belgii ve výrobně čokolády. Dívám se na internetu na různé metody a techniky, sleduji světové profíky, jak se pohybují v této branži. Kdo chce vidět mou výrobu, tak musí sem. Pralinky dodávám jen do Nových Hradů do cukrárny, ale to je tak dvakrát ročně. Jinak nikam. Vyrábím i čokoládový likér, který je opravdu z čokolády,“ dodává s úsměvem Pavel Jirsa.