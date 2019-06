„Budova vrátnice byla poslední stavbou v areálu, která neprošla od své výstavby v sedmdesátých letech jakoukoli zásadní modernizací. Postupem času přestala vyhovovat jak kapacitně, tak i po stránce zázemí pro personál. Celkový technický stav stavby nebyl uspokojivý,“ vysvětlil generální ředitel THK Dačice Jiří Vystrčil.

O FIRMĚ - Firma THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. je dceřinou společností THK Co., Ltd. se sídlem v Tokiu. Společnost THK vznikla v roce 1972 a stala se první společností na světě, která dokázala uvést na trh zařízení lineárního pohybu prostřednictvím valivého kontaktu, tak zvaného lineárního vedení. - Dačický závod se zabývá výrobou různých druhů vnitřních a vnějších kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel a kontrolních ramen náprav pro osobní a nákladní automobily. - V dačickém závodě pracuje téměř 1 000 zaměstnanců.

V polovině roku 2017 byla na centrálu v Japonsku podána žádost o investici. Samotná demolice vrátnice začala v září 2018 a ihned poté se plynule navázalo s výstavbou základů a ocelové konstrukce. Před zimou ještě došlo k opláštění budovy tak, aby během jara mohly pokračovat stavební práce uvnitř. Na výstavbě vrátnice se podílely především místní stavební firmy.

„Kromě nových vstupních prostor a důstojného zázemí pro zaměstnance ostrahy vznikla v přízemí i reprezentační místnost, kde firma prezentuje návštěvám svůj výrobní program, historii závodu a své hlavní zákazníky. Před novou vrátnicí bude ještě vybudován záhon, který bude odkazovat na to, že jsme firmou s japonskými kořeny – bude připomínat japonskou zahradu,“ doplnil Jiří Vystrčil.

Slavnostního otevření nových vstupních prostor se kromě generálního ředitele THK Dačice Jiřího Vystrčila zúčastnili také generální ředitel THK Automotive Nobujuki Maki z Japonska a portfolio ředitel TRA evropských závodů Hauke Baumann z Německa.