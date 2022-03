Důležitým postrčením, které je přivedlo k vyrábění produktů z ovoce, byli jejich známí, kteří chtěli tehdy zrušit jejich s.r. o. „Nám se líbila jejich myšlenka – pomáhali Bosně dostat se z následků války v devadesátých letech. Pomáhali jim se stavbou domků a také je učili pěstovat a zpracovávat plodiny na polích, které od nich následně vykupovali pro český trh, například dýňová semena na dýňový olej, sušené švestky na povidla i na prodej, sušenou zeleninu, sušené hrušky, sušená rajčata na nakládání do oleje,“ vyprávěla majitelka farmy Aronia.

„Domluvili jsme se a oni nám s.r.o. přenechali. Původní myšlenku vozit plodiny z Bosny jsme už ale nechtěli, bylo to prý už dost složité s clem a špatná byla i spolupráce s Bosňáky,“ dodala Jarmila Voběrková. To byl rok 2018, když se jejich podnikání rozběhlo.

Rodina tehdy koupila první profesionální velkokapacitní sušičku ovoce a na úvěr vybudovala potravinářskou provozovnu. „Ten první rok, když jsme spouštěli provoz, se v našem sadu nic neurodilo. Za část úvěru jsme tedy nakoupily fíky a švestky, rajčata a bylinky v Chorvatsku a také nějaké ovoce od Arména,“ řekla Jarmila Voběrková.

„V dalším roce jsme se už zaměřili na sušení vlastního ovoce, jablek, hrušek, švestek a třešní. Pro meruňky a broskve jsme začali jezdit na Moravu. Časem nám sami sousedi nabízeli přebytky ze svých sadů a také jsme navázali kontakty se sadaři z Temelína a Lhenic,“ přiblížila.

Dnes na jejich farmě vyrábí sušené ovoce, ovocné přesnídávky sedmi příchutí, pečené čaje, švestková a fíková povidla, rajčata v oleji, marmelády, sirupy a směsi koření. „Kromě ovoce z regionu nabízíme i ovoce z ciziny, například fíky z Chorvatska, datle z Izraele, rajčata a meruňky z Turecka, ořechy z Ukrajiny nebo dýňový olej z Rakouska,“ uvedla Jarmila Voběrová. Jejich produkty je možné najít také v deseti farmářských a bezobalových obchodech v pěti městech. „Zásobíme také dvě cukrářky marmeládami a povidly,“ řekla.

Největší fofr je na farmě v červnu, kdy zrají třešně, višně a borůvky, pak se přidávají meruňky, broskve, hrušky, blumy. „Šílenství začíná také v říjnu, když dozrávají švestky, protože těch spotřebujeme při výrobě povidel opravdu hodně a všechny se musí vypeckovat a usušit. V prosinci je zase největší prodej kolem Vánoc, na trzích, jednotlivci i firmy si objednávají dárkové balíčky. Celkem v klídku je to naopak od listopadu do května, kdy zpracováváme jablka a hrušky na sušení a na ovocné přesnídávky,“ přiblížila Jarmila Voběrková rok na jejich farmě.

Návrat ke kořenům

To ale není jediné, čím je farma Aronia jedinečná. V roce 2020 obdržela zahrada certifikát Ukázková přírodní zahrada. Od roku 2021 byla jejich farma uznána jako chráněná dílna. „Můžeme tak zaměstnávat naší postiženou dceru a já jí dělám asistentku,“ vysvětlovala Jarmila Voběrková.

Od loňského roku prochází farma Aronia procesem certifikace na bio v rámci ekologického hospodaření. „Snažíme se neplýtvat surovinami, takže zbytky z výroby zkrmujeme našim kozám nebo je kompostujeme. Kompost zpětně využíváme na hnojení stromů a zahrádky, kde pěstuji provensálské bylinky,“ přiblížila Jarmila Voběrková, jak to u nich funguje.

Novinkou je také e-shop, který založily děti manželů Voběrkových. „Tahle firma vlastně spojuje celou naši rodinu – syn vystudoval obchodní akademii, takže celou firmu zastřešuje svou živností, vyřizuje objednávky, faktury a tak. Dcera se stará o web a e-shop, manžel vydatně pomáhá při pěstování a sklízení ovoce a dovozu dalších surovin, můj bratr tiskař dodává polepky na výrobky a já s druhou dcerou zpracováváme vše v provozovně,“ nastínila rozdělení rolí.

A co má tato sympatická dáma na své práci nejraději? „Asi nejvíc mě těší to, že má celý proces svůj hluboký smysl a logicky souzní s dynamikou přírody a pro mne ještě s dynamikou lidského životního zrání, v překladu ‚sklízíme to, co jsme zaseli‘. Těší mě i to, že tahle činnost spojuje naši rodinu a také doufám, že jsme i dobrým příkladem pro naše pěstounské děti. Přijetím dětí do pěstounské péče mě navíc ještě začala zajímat identita a potřeba patřit někam, hledat a nacházet své kořeny. Proto také naše výrobky nesou značku Návrat ke kořenům,“ uzavřela povídání.