Stát drží majoritní podíly či zcela ovládá desítky podniků. Budvar patří vedle ČEZ, Českých drah, České pošty či Lesů ČR mezi nejvýznamnější. Z nemovitostí patří státu například hotel Thermal v Karlových Varech. O jeho prodeji, stejně jako o prodeji Budvaru, se v minulosti opakovaně uvažovalo.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (TOP 09) odmítl návrh předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové, že by stát měl prodat pivovar Budvar. Uvedl to na twitteru. Pekarová deníku Právo řekla, že stát nemá provozovat hotel, ani vařit pivo. Nekula to komentoval slovy, že pokud by stát prodal Budvar, je to podobné, jako by Saudové prodávaly svá ropná pole.

"Jednoznačně ale říkám, že Budějovický Budvar prodávat nebudeme," uvedl.

Stranickou “sestřenici” @market_a mám rád a chápu, že to nemá v @TOP09cz nyní jednoduché. Jednoznačně ale říkám, že Budějovický BUDVAR PRODÁVAT NEBUDEME. Loni tržby podniku překonaly poprvé 3 mld. Kč, zisk dosáhl 305 mil. Kč. Prodat Budvar je jako by Saúdové prodali ropná pole. — Zdeněk Nekula (@ZNekula) June 15, 2022

Předsednictvo TOP 09 schválilo v úterý usnesení, v němž v zájmu konsolidace veřejných financí vyzývá k prodeji státního majetku, který není podstatný pro vykonávání jeho hlavních funkcí. "Týká se to jak snížení objemu nemovitého majetku, tak firem ve výhradním, nebo částečném vlastnictví státu. Kromě nezanedbatelných příjmů pro stát se tím otevře prostor na větší soustředění státu na hlavní činnosti, jejichž kvalitní plnění od něj občané očekávají," uvedlo předsednictvo. Pekarová řekla, že není jediný racionální důvod, aby stát vlastnil pivovar.

V souvislosti s konsolidací veřejných financí předsednictvo TOP 09 vyzvalo k snížení strukturálního deficitu, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, na jedno procento HDP v roce 2026.

"Již v roce 2024 musí být uvedeny v účinnost kroky, které začnou deficity snižovat," uvádí výzva. Zároveň TOP 09 považuje za klíčové, aby byl schodek státního rozpočtu na příští rok po zohlednění jednorázových faktorů výrazně nižší než letošní. Pro letošek je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již minulý týden uvedl, že schodek by příští rok měl být nižší. Ministerstvo financí (MF) v Konvergenčním programu z dubna pro letošní rok očekává snížení strukturálního deficitu na 3,1 procenta z loňských čtyř procent. V roce 2025 by měl být strukturální deficit podle MF 2,7 procenta HDP.

Stanjura v reakci na návrh TOP 09 uvedl, že je efektivní nakládání se státním majetkem jednou z jeho priorit. Stát by podle něj neměl nepotřebným majetkem bránit kvalitním rozvojovým projektům obcí a krajů. "Příkladem může být výstavba dostupného bydleni. Více podrobností chceme za Ministerstvo financí představit už letos na podzim. Toto mi dává mnohem větší smysl než hurá výprodej státního majetku, byť v obecné rovině souhlasím, že stát nemá podnikat tam, kde ze zásadního důvodu podnikat nemusí," dodal.

Privatizaci Budvaru připravovalo ministerstvo zemědělství od roku 2007 za druhé vlády Mirka Topolánka (ODS). Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) chtěl v roce 2007 najít poradce, který měl státu pomoci při přeměně národního podniku na akciovou společnost. Proti privatizaci se již v předchozích letech vyslovili prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus.

Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,17 miliardy. Budvar vyvezl loni přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta. Byl to rekordní růst, v objemu i tržbách. Další výsledky zatím národní podnik se 670 zaměstnanci nezveřejnil.

Případný prodej pivovaru Budějovický Budvar by krátkodobě státní rozpočet nezachránil a dlouhodobě by ČR přišla o jeden ze symbolů českého pivovarnictví. V reakci na výroky šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové k možnostem prodeje Budvaru to dnes ČTK řekl ředitel pivovaru Petr Dvořák. Prodej by podle něj přinesl desítky miliard korun. Budvar je zahrnutý mezi strategické státní podniky, dodal Dvořák. Prodej by vyžadoval i změnu zákona.

"Tyhle komentáře se objevují v pravidelných či nepravidelných rytmech, ale pokud vím a byl jsem ujišťován, žádná seriózní práce tímto stylem se zatím nikdy nerozvíjela," řekl Dvořák. Řekl, že ho o tom ujišťovali zástupci minulé i současné vlády. "Existuje materiál, který mluví o strategických státních podnicích, a Budvar tam byl vždycky zahrnutý. To znamená, že by se nás debata (o prodeji) neměla týkat. Co se týká debaty, jestli by stát měl vařit pivo, tak ta je hodně o tom, jaké jsou krátkodobé zisky z případného prodeje versus dlouhodobý přínos toho, co se Budějovický Budvar snaží dělat, a toho, co se snaží dělat pro celé české pivovarnictví. Bavíme se o ceně (za prodej Budvaru) v desítkách miliard korun. Krátkodobě nám to finance nezachrání a dlouhodobě přijdeme o jeden ze symbolů českého pivovarnictví," řekl Dvořák.

Pivovar Budějovický Budvar měl loni zisk po zdanění 305 milionů Kč. Na dotaz ČTK to dnes potvrdilo ministerstvo zemědělství. Je to stejný zisk jako předloni, vyplývá z výroční zprávy. Podrobnější výsledky Budvar oznámí zřejmě tento měsíc, řekla ČTK manažerka komunikace Budvaru Barbora Bláhová. Tržby za pivo poprvé loni překonaly tři miliardy korun, činily 3,17 miliardy, informoval Budvar letos v únoru.

"Finanční výsledky za rok 2021 budeme oznamovat až po oficiálním schválení účetní závěrky za rok 2021 zakladatelem, to jest ministerstvem zemědělství. To očekáváme tento měsíc," uvedla Bláhová.

Loni vyvezl Budvar přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta. Byl to rekordní růst, v objemu i tržbách. V Německu Budvar poprvé v historii prodal přes 500.000 hektolitrů. Rostly prodeje i na dalších klíčových trzích, jako jsou Velká Británie nebo Slovensko.

V roce 2020, kdy národní podnik se 670 zaměstnanci uvařil 1,73 milionu hektolitrů piva, se export na výstavu podílel ze 69 procent. Vývoz pomáhá Budvaru k lepším výsledkům dlouhodobě. Mezi pět největších odbytišť patřily předloni Německo, Polsko, Slovensko, Rusko a Británie. Tržby z prodeje výrobků a služeb byly předloni 2,81 miliardy Kč, byly rekordní. Čistý obrat překročil předloni druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Zisk po zdanění měl Budvar předloni 305 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy.

