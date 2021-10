Letošní 19. ročník ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku má za sebou další regionální vyhlášení výsledků. V úterý 5. října odpoledne se zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera, kterým je společnost Sodexo Benefity, sešli s představiteli vítězných firem z jižních Čech a Vysočiny. Slavnostní dekorování se uskutečnilo v hotelu Concertino v historickém centru Jindřichova Hradce.

V úterý 5. října zástupci Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera Sodexo Benefity udělovali titul Zaměstnavatel roku 2021 představitelům vítězných firem z jižních Čech a Vysočiny. | Video: Lenka Pospíšilová

V Jihočeském kraji prvenství obhájila v kategorii do pěti set zaměstnanců vodňanská společnost A. Pöttinger. V kategorii do pěti tisíc zaměstnanců zvítězil vimperský závod ROHDE & SCHWARZ, stříbrnou příčku obsadil českobudějovický Robert Bosch. Na Vysočině byly tituly Zaměstnavatel roku uděleny pouze v kategorii do pěti tisíc zaměstnanců, kde si prvenství odnesla skupina firem PKS ze Žďáru nad Sázavou, která se loni umístila na druhém příčce. Pomyslný stříbrný kov si podle hodnotících kritérií zasloužila společnost Valeo Compressor Europe z Humpolce.