A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.denik.cz a www.vlasta.cz.

Ve vztahu k financím může být závist nebezpečná věc. Může nás nutit dělat věci, které nás přivedou „na buben“ nebo dokonce do exekuce.

Kamarádka byla na drahé dovolené, já chci jet taky. Jenže kde na to vzít? Co třeba půjčka? A z nenápadné závisti se začne roztáčet spirála zadlužení, kdy nezbydou peníze na další drahou dovolenou, ale někdy ani na splátky té nesmyslné půjčky. A ruku na srdce, bude se vám ležet pohodlně na pláži s představou, že jste se zbytečně zadlužili?

Jakmile začneme toužit po věcech, které soused, kamarádka nebo kdokoli jiný má a my ne, je důležité se zeptat „opravdu to potřebuji?“ a „budu z toho mít takovou radost, jako si představuji?“

Pokud jste přesvědčeni, že se neobejdete bez dovolené, velké televize, auta nebo čehokoli jiného, co má soused a vy ne, pak začněte počítat.

VIDEO: Investování není jen pro milionáře. Zkusit to můžete i vy

Mám na to? Co si budu muset odpustit jiného? Z čeho to zaplatím? Sáhnu do železné rezervy na horší časy, půjčím si peníze od rodiny nebo si vezmu půjčku?

Faktem je, že pokud nemáte kam sáhnout a potřebujete půjčku, je pravděpodobné, že vám v bance nepůjčí a musíte se poohlédnout jinde. A jinde znamená využít nebankovní půjčky. A tady doporučuji co největší opatrnost, v ideálním případě si u takových firem nepůjčovat vůbec nebo číst smlouvu s lupou a ujistit se, že ve smlouvě nejsou skryté žádné chytáky.

Jasně, člověk žije pro to, aby měl ze života radost, ale zkuste vymyslet místo nového auta, drahé dovolené nebo obří televize něco, co vám udělá radost, a přitom se nezruinujete. Jsou totiž věci, které vám budou ostatní závidět, a přitom nestojí ani korunu. Třeba klidné spaní, hlavu v pohodě a úsměv. Ten je sice zadarmo, ale má cenu zlata.

Rady od Margarety

• Závidíme občas všichni, jen si to málokdo přizná. Jsme lidi

• Je lepší vymyslet, jak si vydělat víc peněz, než si brát půjčku, abychom přestali závidět

• Víte, jak dlouho si pořízenou věc budete užívat a jak dlouho ji budete splácet?

• Dvoutýdenní dovolenou na Maledivách splácí dva roky jen blázen

Všechny díly seriálu najdete na Denik.cz

Zdroj: Vltava Labe Media