Nová Bystřice – Na první pohled malebné místo na česko-rakouských hranicích. Dojem však kazí hluk od projíždějících kamionů, jejichž řidiči stejně jako ostatních aut zrovna na dodržování povolené rychlosti moc nedbají.

Vstupní hala v novější budově slouží od minulého týdne řidičům kamionů

Proto může fakt, že povolení k zahájení strojní výroby v novější budově bývalé celnice stojí na zatím nezměřené hladině hluku strojů, působit zvláštně. Předpisy ale říkají své. Změna užívání budovy, kde byly původně prostory pro kancelářské účely, zatím není bohužel možná.



Překážky

„Zatím jsme nemohli instalovat stroje, protože se pod nimi prolamuje podlaha, tak je máme prozatímně uskladněné. Přišli jsme na to, když jsme do budovy stěhovali první soustruh,“ vysvětlil jednatel společnosti Induco, která má budovy od města pronajaté, Tomáš Dostál.



Proto mají zatím v provozu pouze vývojové pracoviště a vyhlédnutého budoucího zaměstnance, který kvůli nové práci absolvoval svářečský kurz. Investici do cizího objektu, kdy ani není jisté, že bude dán pracovníky hygieny souhlas k zahájení výroby, si nájemci zatím rozmýšlejí.



„O opravách podlah bude jednat rada města, která rozhodne, zda si nájemci zaplatí práce a materiál sami a o investovanou částku peněz se jim sníží nájem, či ne. Obvykle tak postupujeme,“ řekl starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha.



Doplnil, že mohou nabídnout vedení společnosti Induco k pronájmu další náhradní prostory v areálu bývalé Almy. Tam by problém se změnou užívání odpadl, jelikož jsou tam prostory pro výrobu přímo určené.



„Moc se nám do toho zatím nechce, protože jsme si areál bývalé celnice vybrali právě proto, že bude vše pohromadě, vývoj i výroba, aby se nápady mohly vyzkoušet hned na místě. Dojíždění autem, byť je to kousek, by už byla trochu komplikace,“ vyjádřil se Tomáš Dostál s tím, že si ale cení vstřícnosti, s jakou se setkal u vedení města.



Ve starší a podstatně větší budově, která sloužila jako zázemí jak pro celníky, tak pro cizineckou policii, je v současné době jedna pracovní kancelář vedení rodinné firmy a další prostory slouží k bydlení rodiny. „Přišli jsme na zdejší místo úplnou náhodou, jeli jsme se po dlouhé době podívat, jak to tady vypadá, a viděli jsme tu ceduli, že je vše k pronájmu. Líbilo se nám klidné prostředí. To nás ještě ani nenapadlo, že tu bude hluk od kamionů a že tu někteří mají stanoviště přes noc. Ale přesto se nám tady líbí,“ řekl Tomáš Dostál.



Aby jim okolí domu nocující řidiči kamionů neznečisťovali, otevřeli jim podle jeho slov minulý týden vestibul v nové budově, kde pro ně umístili automat na nápoje a zdarma zpřístupnili tamní toalety.



Zvláštní vybavení

Dlouho nevyužívané budovy mají svá specifika, a to k obdivování, ale i ta, která právě nejsou záviděníhodná. K těm prvním patří dva cisternové zásobníky plynu, který slouží k vytápění obou budov, a vlastní naftový agregát. „Pokud se stalo, že došlo k výpadku elektrického proudu, agregát sám automaticky naskočil, takže tu výpadek ani nepocítili,“ vysvětlil Vladimír Bláha.



Objekt má také vlastní čistírnu odpadních vod, studnu a úpravnu vod. „Voda přímo z vrtu je výborná, ale z vodovodu už je méně kvalitní. Používáme ji jen jako užitkovou. Vzhledem k tomu, že tady dlouho nikdo nebyl a dlouho se přes úpravnu voda nečerpala, musíme nechat udělat její rozbory,“ dodal Tomáš Dostál.



Podle jeho slov je kvalita vody více než sporná. „Zastavují se tu z nostalgie bývalí zaměstnanci policie, kteří tu sloužili, a říkají, že že voda nebyla nikdy pitná. Dokonce prý měli zákaz ji používat jako pitnou. Tak si ji raději vozíme v pet lahvích,“ vysvětlil Tomáš Dostál. Navíc není vyloučené, že úpravna vody nebude pro potřeby menšího počtu uživatelů nutná.



Protože půda, na které dům stojí, obsahuje radon, je v suterénu domu umístěná stanice na odvětrání radonu, kterou musí zdejší obyvatelé několikrát denně zapínat. V nové budově, kde plánuje vedení firmy výrobu, problémy s radonem nemají. Tam již byly při stavbě použity nové izolační materiály.

Na zdech v suterénu se kvůli vysoké vlhkosti objevil sanitr, takže tam opadává omítka. „Jezdil jsem sem dvakrát týdně vše kontrolovat, dopouštět vodu a větrat, ale jak tady dlouho nikdo nebyl, je vidět, že to nestačilo a vlhkost udělala své,“ konstatoval místostarosta Jaromír Mitáš.



Budova má také vlastní celu předběžného zadržení. „Museli jsme v nájemní smlouvě podepsat, že v případě potřeby celou budovu uvolníme cizinecké policii,“ usmíval se Tomáš Dostál. Dodal však, že by se musela stát velmi výjimečná událost, aby k vyklizení domu došlo.



Zakázky

I když výrobu zatím nemohou rozjet, vývojové pracoviště už funguje. „Máme už první zakázku, která by tu měla být realizovaná, a to bez ohledu na to, jestli v kooperaci s jinou firmou, které se nebráníme, pokud se nepovede rozjet vlastní výrobu. Je to vybavení operačního sálku místní veterinářky Olgy Chytkové,“ uzavřel Tomáš Dostál.