„Jsem matka se dvěma dcerami (19 a 20). Máš zájem porovnat naše vůně? Kalhotky posíláme voňavé, podle zkušeností jiných voníme každá jinak,“ to je jeden z mnoha inzerátů, které se tento týden objevily na stránkách Kalhotkomatu. Ten funguje od roku 2015.

„Jsme online tržiště pro dospělé, které vypadá jako e-shop. Začínali jsme s použitým prádlem a postupně přidali i online produkty a služby (fotky, videa, chat, …). Balíček posílá prodávající zákazníkovi napřímo, ale peníze jdou přes nás, aby obě strany měly jistotu, že vše dopadne dle dohody,“ vysvětluje princip Miroslav Řehoř, spoluzakladatel Kalhotkomatu. Dodává, že zájem stále roste, a to jak v Čechách, tak v Polsku, kde firma působí již tři roky.

Řehoř přiznává, že pokud někdo klikne na jejich web, uvidí spoustu extrémů. „Ale pokud je daná věc legální a zákazník má o ni zájem, tak nám přijde správné, aby si ji mohl koupit a nemusel se u toho cítit provinile. Každý jsme nějaký a máme své potřeby. A my se snažíme být bezpečným místem, které toto vše umožňuje,“ tvrdí.

Měsíčně na jejich stránkách nabízí své zboží zhruba tisícovka žen. Muži zatím nemohou, ale firma zvažuje, že časem i oni dostanou svoji „šanci“.

Nejúspěšnější prodejkyně si podle Řehoře vydělají i 50 tisíc korun měsíčně. „Na druhou stranu ta práce ale není tak snadná, jak by se mohlo zdát. Konkurence slečen je dost vysoká,“ uvádí s tím, že největší zájem je mezi kupujícími o kalhotky, na druhém místě jsou ponožky.

Neškodný a přijatelný způsob?

Pokud není porušován zákon, nevidí v prodeji fetiš zboží nic závadného ani známý sexuolog Petr Weiss. „Pokud je někdo mysofil, to znamená fetišista zaměřený na nečistoty, tak je výborné, že má možnost naplnit svoje parafilní potřeby tímto společensky naprosto neškodným a přijatelným způsobem. Pokud to zvyšuje kvalitu jeho života, naplní to jeho sexuální potřeby a nikomu tím neškodí, je to fajn,“ domnívá se Weiss.

Pokud někdo nakupuje takovéto zboží, neznamená to podle něj, že musí navštívit sexuologa. „K tomu ať jdou lidé dvojího druhu. Jednak ti, jimž jejich vlastní sexuální preference způsobují diskomfort, vnitřní problém, a nebo ti, u kterých je jejich sexuální zvláštnost příčinou společensky nebo dokonce zákonně nepřijatelného chování,“ dodává sexuolog.