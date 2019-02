Jindřichův Hradec – Týden po zavedení částečné prohibice dostal český potravinářský průmysl další ránu. Ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil ve čtvrtek večer úplný zákaz vývozu lihovin s obsahem etanolu vyšším než dvacet procent.

Fruko-Schulz J. Hradec. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Přitom export byl to jediné, co v době přísného omezení domácího trhu drželo nad vodou většinu českých likérek.

Situace se nepříjemně dotkla i největšího jihočeského producenta alkoholických nápojů, kterým je jindřichohradecká společnost Fruko-Schulz.

Její ředitel Josef Nejedlý se i přesto dívá na budoucí vývoj s optimismem. „Doufám, že se jedná doopravdy pouze o dočasné opatření, které pomine spolu s postupným uvolňováním trhu s lihovinami, k němuž by mělo dojít v příštím týdnu," věří ředitel likérky.

Pokud by zákaz exportu netrval delší dobu, nemělo by to podle Josefa Nejedlého mít na známého výrobce alkoholu likvidační účinky, i když ekonomické ztráty prý budou značné.

„Ten týden to snad bez vývozu nějak vydržíme. Sice máme v současné době připravené zásilky do Ruska a na Taiwan, ale nezbude nám, než je pozdržet. Intenzivně jednáme s vládou a já osobně doufám, že se vše v nejbližší době vyřeší," je Josef nejedlý přesvědčen o tom, že věci naberou lepší směr.

