„V UNICEF ČR si ceníme, že u příležitosti letošního Světového týdne vody jsme získali nového partnera, kterým je společnost Energie AG Bohemia. Náš fond je aktivní ve 193 zemích světa, avšak financováni jsme pouze z darů,“ uvedla pro tisk Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.

Na nemoci přenášené závadnou vodou umírá denně přes osm set dětí ve věku do pěti let a znečištěná voda si každý rok vyžádá dvacetkrát více dětských životů než války samotné. Dnes často skloňovaný Afghánistán je v tomto ohledu už po mnoho let jedním z nejhorších míst světa. proto tam UNICEF pomáhá již 65 let. Přes místní partnery rozděluje malým adresátům hygienické pomůcky i pitnou vodu a pomáhá při léčbě.

„Děti by neměly platit za válečné konflikty vlastním dětstvím. Pomáhat rodinám přímo v Afghánistánu je proto stále důležité. V naší práci pokračujeme díky jednotlivcům, kteří nás podporují pravidelně každý měsíc, ale také díky firemním dárcům jako je Energie AG Bohemia. Děkujeme všem Přátelům dětí UNICEF, kteří nám umožňují být vždy tam, kde je to zapotřebí,“ uzavírá Pavla Gomba.

Přispět mohou i čtenáři Deníku na účet č. 11771177/0300, variabilní symbol 828. Více informací na www.unicef.cz.