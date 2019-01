Jindřichohradecko, Jižní Čechy/AKTUALIZOVÁNO/ - Noční bouřka z úterý na středu se sice před půlnocí Jindřichohradeckem přehnala, ale většinu lidí výrazně nezasáhla. Doplněno o výčet poruch na inženýrských sítích.

Na jihu Čeh hasiči ve třech případech mimo jiné zasahovali poudeření blesku. Jednalo se o zažehnutí elektroinstalace v rodinném domě v Domaníně na Třeboňsku, o požár stromu na Českobudějovicku a požár střechy domu v Jílovicích, kde vznikla škoda přibližně 40 tisíc korun a hasiči uchránili hodnotu 1,5 mililonu.

V 22.22 hodin vyjížděli dobrovolní hasiči ze Suchdola nad Lužnicí odstraňovat padlé stromy přes silnici.

Planý poplach zaznamenali profesionální hasiči v Jindřichově Hradci ve 22.39 hodin, kdy byl elektronickým hlásičem signalizován požár kostela svatého Jakuba.

Ve 23.27 hodin vyrazili hasiči z Třeboně do Domanína, kde do rodinného domu udeřil blesk. Způsobil poruchu na elektroinstalaci, vyhořela světla a byl cítit zápach po spálení.

„Večer asi ve čtvrt na jedenáct nám zhasla světla a elektrika nešla až do rána, tak jsem kolem šesté hodiny volal na poruchy společnosti E.ON a asi kolem půl osmé bylo všechno v pořádku,“ uvedl starosta Domanína Pavel Michal.

Doplnil, že se dopoledne hlásili ještě jejich další sousedé, že jsou bez elektriky, ale poté co pracovníci společnosti E.ON nahodili vypadlý hlavní jistič, stačilo jen zapnout jističe v jednotlivých domech.

Pět minut po půlnoci zase měli plné ruce práce dobrovolní hasiči ze suchdola nad Lužnicí, když odstraňovali padlý strom přes cestu v Klikově.

Náročná noc energetiků

K patnácti poruchám na vysokém napětí museli vyjíždět o úterní noci technici energetické společnosti E.ON. Devadesát procent výpadků zasáhlo Lipensko, zejména mezi Želnavou a Horní Planou. Další závady postihly Milevsko, jeden, zhruba půlhodinový výpadek elektřiny postihl město Písek.

„V tuto chvíli odstraňujeme poslední poruchy,“ řekl ve středu dopoledne mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha s tím, že většina z nich byla odstraněna už v noci.

Podle hrubých odhadů E.ONu mohly být v noci bez proudu řádově stovky, maximálně do dvou tisíc, Jihočechů.

Vodovody a kanalizace

Preventivní opatření přijímali již během úterního odpoledne pracovníci Vodovodů a kanalizací jižní Čechy. I na menších čistírnách drží lidé pohotovosti, ale situace se dá hodnotit jako běžný pobouřkový stav. Na devíti místech vypadla elektroinstalace, vodojemy a čerpací stanice jsou proto do doby, než se podaří proud zase nahodit, ovládány ručně. Výpadek dodávek vody jsme nikde nezaznamenali,“ uvedla mluvčí společnosti Renáta Kollarczyková.

Také místa, která spravuje vodohospodářská společnost 1. JVS, přestála bouřky bez problémů. Jak uvedla mluvčí Jitka Kramářová, například České Budějovice se vyhnuly problémům se zanesenými kanálovými vpustmi díky tomu, že právě prodělávají důkladnou očistu v rámci úklidu českobudějovických ulic.

Hasiči měli plné ruce práce

V souvislosti s deštivým, větrným počasím evidují jihočeští hasiči od úterního večera do středečních ranních hodin celkem 79 událostí, při kterých zasahovalo celkem 42 jednotek.

22 profesionálních, 19 dobrovolných a jedna podniková jednotka Českých drah. Jak ale upozornilo operační středisko, toto číslo není konečné. Lidé po probuzení teprve zjišťují další problémy, především komunikace zablokované popadanými stromy a hasiče stále žádají o pomoc.

V sedmi případech jednotky zatím vyjížděly kvůli čerpání vody ze zatopených objektů, v padesáti devíti se jednalo o odstranění stromů. „Čtyřikrát jsme poskytovali technickou pomoc při stavění barier proti vodě, ve třech případech zasahovali hasiči po zažehnutí bleskem. Jednalo se o zažehnutí elektroinstalace v rodinném domě na Třeboňsku, o požár stromu na Českobudějovicku a požár střechy domu v Jílovicích, kde vznikla škoda přibližně 40 000 korun a hasiči uchránili hodnotu 1,5 mil Kč. "Zaznamenáno bylo 5 planých poplachů hlášených elektronickou požární signalizací," upřesnila zatím neuzavřenou bilanci zásahů mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Hovorková.

Hasiči zachránili jednu osobu ze zatopeného automobilu na Strakonicku. Nejvíce stromů popadalo na Českokrumlovsku, Českobudějovicku, Prachaticku, Písecku a Táborsku.

Táborsko:

Táborsko – Silný vítr a bouřka řádily v okrese umírněně. Padaly jen stromy. Silný vítr budí až hrůzu. Navíc když lidé stále mají v paměti Kyrilla (2007) i Emmu (2008). Podle dostupných informací silná bouřka, která se územím přehnala v noci na středu 27. května, nezanechala po sobě rozsáhlé škody.

„V okrese jde vlastně jen o padlé stromy,“ potvrdil operační důstojník táborského hasičského sboru Martin Pospíchal.

Právě ty však komplikovaly dopravu. Například až do středeční 10. hodiny nemohl na trať vlak z Tábora do Bechyně. Pracovníci Správy železniční dopravní cesty vyrazili na zastávku v Horkách u Tábora již v půl šesté, aby opravili poškozené trakční vedení. Cestující mezi Táborem a Bechyní tak museli převážet autobusy.

„Šly jsme s kamarádkou zrovna po Starém městě. Vůbec jsme se nemohly dostat k autu. Bály jsme se, že nám něco spadne na hlavy. Strašně se vířil prach, měly jsme písek až mezi zuby i za oblečením,“ vylíčila svou noční cestu po Táboře Květoslava Bílková.

Padlý strom zastavil Bechyňku. autor: Pavlína Macelová

Českokrumlovsko:

Markvartice – Pokud obyvatelé regionu doufali, že se jim meteorology slibované počasí plné bouřek, krup a přívalů vody vyhne, tak například v Markvarticích doufali marně.

Před 18. hodinou se v úterý 26.5. nad jejich vsí rozpoutala bouře, jakou tam prý doposud nepamatují. Kromě množství poměrně velikých krup, které Markvartice zasypaly, se přihnala kalná voda z polí plná bahna, která se lidem drala i do stavení, jež jí stála v cestě. Nejhůř dopadl dům a rodina Petra Adamce, jehož stavení stojí na okraji vsi. Právě odtud odjížděli hasiči.

„Co se tu dělo, nevím. Teď jsem přijel z práce , kam mi volala žena,“ říkal, když se snažil lopatou uvolnit cestu bahnitému potoku, který mu před chvílí zaplavil dvůr domu vrstvou bahna spolu s haldami krup. Ty ještě v té chvíli, ač pozvolna odtávaly, dosahovaly velikosti třešní, blum zvaných špendlíky i švestek. „Přihnala se voda z polí, ta spolu s kamením a kroupami ucpala kanál, a bylo to. Ve chvíli byla ve dvoře. Do obytné části se naštěstí nedostala, jenom kousek za dveře. Už se nám to asi dvakrát stalo, tak žena pro jistotu brzy zavolala na pomoc hasiče.“

„Byl jsem vevnitř, když začala bouřka. Padající kroupy dělaly pořádné rány do oken a docela i bolely, když na mi potom bušily do zad. Pak se to venku na dvoře začalo plnit, tak jsem se to snažil lopatou odhrabat, ale radši jsme zavolali hasiče,“ vyprávěl šestnáctiletý syn, rovněž Petr Adamec.

„My jsme seděli v pergole a dívali se na pěknou bouřku,“ líčila Ilona Švecová, kde před domem uklízela celá rodina. „Ale v tom to začlo. Dala jsem si židli nad hlavu a utíkala do domu. To byla hrůza. Kroupy se sypaly tak, že nebylo ani vidět; voda co se hnala z polí a podél silnice dolů nám zaplavila stromy živého plotu před domem skoro do poloviny jejich výšky,“ ukazovala. „Kytky v truhlících mám úplně zničené a rozsekané.“

Během bouře se na návsi pod statnými lipami před kroupami schovalo asi deset aut, která tudy zrovna projížděla. Kroupy srážely ze stromů listí, takže pod nimi bylo doslova nastláno.

„Pojďte se podívat na můj skleník,“ přišel sedmdesátiletý Václav Paulus, který se v Markvarticích narodil a nyní tam jezdí na chalupu. „To byla bouřka, jakou nepamatuju.“ Přes jeho zahradu mezi polem a rybníkem se přehnala voda z pole s mákem, zbytek zdevastovaly kroupy.

„Podívejte na ty jahody nebo na mladou cibulku,“ ukazoval záhony s pomlácenými rostlinkami. „Ale hlavně ten skleník. To všechno uvnitř můžu vyhodit. Myslím, že to bahno to udusí, vodu odtud nedostanu, to by šla i se zemí.“

Kupodivu ale ty veliké kroupy nic nerozbily. Zato pole s mákem už místní zemědělci zřejmě nesklidí.

„Ryby budou z rybníka pryč,“ povzdychl si Václav Švec, když se díval, jak hnědá voda z rybníka proudem přetéká přes česla a uhání korytem rozvodněného potoka.



Zuzana Kyselová

Prachaticko

"Měli jsme hlášeno přibližně pět popadaných stromů na vozovkách," řekl ředitel prachatického střediska Správy a údržby silnic Jiří Růžička. Ty se dařilo podle jeho slov odstraňovat ještě během noci.

Zřejmě nejhorší byla situace na Lhenicku. Kroupy tam zničily veškerou úrodu. "Je to špatné. Máme sady s jablečnými stromy a na nich už byla malá jablíčka. Ty kroupy doslova prosekaly, takže se dá říci, že teď už je vše jsné. Naposledy pamatuji takový zvrat před třemi lety, poslední léta nám nepřejí. Každý zemědělec ale musí s tím, že počasí může zničit úrodu, počítat. Stačí půl hodiny a veškerá práce je zničená," říká Jana Frídová, jejíž rodina má sady pět kilometrů od Lhenic.

Podle slov starostky Lhenic kroupy sady opravdu poničily. "Nejhorší to tady bylo od čtyř hodin do půl šesté. Kroupy měly v průměru centimetr i více. na obecním majetku škody zatím nahlášené nemáme, ale sadaři to odnesly," poznamenala starostka Marie Kabátová.

Vozovky na Prachaticku zasypaly větve a řidiči hned po ránu mezi nimi museli kličkovat. "Popadané větve ale postupně odklízíme," upřesnil Růžička s tím, že zaměstnanci správy likvidují stromy poblíž vozovky na Novopecku.

Dobrovolní hasiči z Nové Pece pod velením Pavla Martiňáka odstraňovali padlé stromy téměř celou noc. "Poblíž Jeleních Vrchů jsme vytahovali jedno vozidlo, které spadlo do stoky a těsně před ním spadl strom. Ti lidé měli štěstí," popsal noční situaci velitel hasičů. Další dva stromy pak spadly přímo na mostě v Nové Peci, podobná situace byla také na Zvonkové nebo cestou na Klápu.

"Bouřka naštěstí nenapáchala škody na majetku," doplnil Martiňák. Na základnu se dobrovolní hasiči vrátili před devátou hodinou ráno. "V současné chvíli jsou všechny cesty průjezdné," řekl hasič ve středu před půl desátou dopoledne.

Padlé stromy odstraňovali z kolejí také železničáři, od páté hodiny ráno nebyl průjezdný úsek železnice z Nové Pece do Černého kříže. "V současné chvíli je vše odstraněno," řekli Deníku ve volarské stanici českých drah. V Nové Peci pak strávili dobrovolní hasiči venku téměř celou noc. "Odstraňovali popadané stromy," potvrdila starostka Věra Lavičková.

Lokální výpadky elektrického proudu byly hlášeny na Prachaticku pouze v okolí želnavy, horší situace byla podle slov tiskového mluvčího E.ONu v Českých Budějovicích Vladimíra Váchy na Českokrumlovku. "Během noci jsme měli hlášeno patnáct poruch, v současné chvíli mám hlášeny výpadky pouze v rekreačních objektech," upřesnil s tím, že na Prachaticku šlo o běžnou letní bouřku, nic kalamitního. V noci ale zůstal bez proudu například Písek.

Vývoj počasí

Podle českobudějovického meteorologického ústavu už další podobná bouřka v nejbližších dnech nehrozí. "Ochladí se, bude zataženo, oblačno s deštěm, ve vyšších polohách Šumavy může dokonce sněžit. Přes den bude maximálně patnáct stupňů celsia, v noci kolem pěti. Bouřky, kroupy a přívalové deště ale už nehrozí," informoval Jaroslav Hintermüller z předpovědní služby. Podle meteorologa Jaroslava Hintermüllera padaly velké kroupy také v Husinci a Křemži. Nejvíc pršelo u Prachatic, mkde spadlo v podvečer 90 milimetrů srážek. Nejsilnější deště a bouřky očekávali všichni v noci na středu. Hasiči proto zajistili pohotovost na tísňových linkách.

Na Prachaticku se první dešťové kapky objevily kolem půl páté odpoledne, během několika minut byly pak doprovázeny kroupami ve velikosti hrášku, ale podle dostupných informací voda velké škody nenadělala. Provazy vody z nebe sužovaly samotné Prachatice přibližně hodinu. Pak se zase na chvíli ukázalo slunce a kolem sedmé večer přišla další, zhruba dvouhodinová průtrž mračen. Kolem půlnoci ale už jen slabě pršelo.

Nezastavili se ani po 22. hodině. Jednotky nejčastěji vyjížděly k padlým stromům. Ty bylo potřeba odstranit v Holubově, Kaplici, Černé v Pošumaví, Vyšším Brodě, Zátoni, Nové Peci a Želnavě. Před půlnocí přišly na řadu i zákroky v krajském městě a okolí.

Zvrat počasí odneslo z jihočeských regionů nejhůře Českokrumlovsko. Blesky, přívaly vody a nápory větru se ale nevyhnuly ani Českobudějovicku, život komplikovaly i na Prachaticku a části Táborska. Na jihu Čech hasiči krátce před půlnocí evidovali necelých čtyřicet událostí, které s následky bouřky souvisely. Situace se ale v té době již znatelně zklidňovala.