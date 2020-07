Hasiči přijali informaci o požáru na tísňovou linku v neděli 26. července 13 minut po půlnoci. Událost byla podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů nahlášena jako požár garáže.

Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Soběslav a dobrovolní hasiči obcí Myslkovice, Planá nad Lužnicí a Tučapy. Následně byl vyhlášen poplach také jednotce profesionálních hasičů ze stanice Tábor a jednotkám dobrovolných hasičů Tábor, Kardašova Řečice a Veselí nad Lužnicí.

"Průzkum na místě ukázal, že hoří garáž a dílna, u které byl zaparkovaný sousedův kamión. V době příjezdu hasičů hořelo auto i dílna v plném rozsahu. Velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř hořícího objektu nebyla žádná osoba, nikdo nebyl zraněn," popsala mluvčí.

Za necelou hodinu dostali hasiči požár pod kontrolu a úplnou likvidaci požáru velitel zásahu nahlásil krátce po třetí hodině ranní.

Co bylo příčinou vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Škoda byla vyčíslena na 1,9 milionu korun.

Pozemek patří Robertu Vítkovi, ale užívá ho bratr Karel, který se při požáru sám popálil. „Snažil jsem se to hasit, než dorazili hasiči a zachránit, co se dalo. Popálil jsem se na rukou i nohou,“ popsal s tím, že přišel o vše, co mělo nějakou hodnotu.

Překvapila ho solidarita lidí. „Soused mi hned nabídl prodlužovačku, protože jsem bez proudu. Lidé se na mě chtějí skládat,“ zmínil, že mu bratr založil účet, kam mohou přispívat.

V dílně mu shořely přístroje, technika i nářadí. „Stihl jsem vyjet s ještěrkou, která naskočila na první dobrou. Její sedačka už byla pod plameny. Kvůli požáru jsem přišel o plničku na klimatizace, odsávačku na oleje, svářečku, tříválcový kompresor, digitální vyvažovačku, zouvačku gum a další vybavení,“ vyjmenoval jen zlomek škod.

Na to, že není něco v pořádku ho upozornila rána. „Zrovna jsem se koupal, tak jsem se šel podívat, co se děje a zahlédl jsem plameny,“ přiblížil s tím, že hned běžel pro hasící přístroj.

Podle jeho zjištění explodovala powerbanka sloužící na startování automobilů, která byla v dílně na nabíječce.