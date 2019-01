Jindřichohradecko – Jak na Hradecku vypadal závěr prosince očima profesionálních hasičů?

V úterý 25. prosince zasahovali hasiči u dvou dopravních nehod. První z nich se přihodila před jedenáctou hodinou dopoledne u Lipnice, části obce Český Rudolec. „Dvě děti a dvě dospělé osoby cestovaly v osobním autě, které zřejmě dostalo smyk a havarovalo. Na místo vyjely všechny složky záchranného systému, z hasičských jednotek to byli profesionální hasiči ze stanice Dačice. Nehoda se obešla bez vyproštění, zranění utrpěly pouze děti. Okamžitě si je převzali zdravotníci, dačická jednotka pomohla s jejich transportem do zdravotnického vrtulníku a sanitky,“ popsala krajská mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že nehodu šetřila policie.



Vrtulník se na Hradecko, tentokrát k Zahrádkám, vracel o necelé dvě hodiny později. Spolu s ním vyrážely k nehodě auta, které sjelo ze silnice a narazilo do stromu, také jednotky hasičů z Hradce a ze Studené.



Ve středu 26. prosince kontrolovali hasiči z Třeboně možný požár ve sklepě domu v Táboritské ulici. „Průzkum ukázal, že celý sklep je silně zakouřený. Hasiči po několika minutách našli zdroj kouře – komín ucpaný hnízdy ptáků. Hasiči uhasili oheň v kamnech a dále nezasahovali. Komín byl dle dokumentace v pořádku,“ uvedla mluvčí hasičů.



Ve čtvrtek 27. prosince se profesionální jednotka z Hradce dvakrát projela na Otín, kde elektronická požární signalizace hlásila požár v objektu firmy. To samé se dvakrát opakovalo následující den. Ve všech čtyřech případech se ale jednalo o planý poplach.



Hasiči z Třeboně ve čtvrtek otevírali zamčené auto v Jiráskově ulici, ve kterém se zabouchlo malé dítě.



V sobotu 29. prosince mířili profesionální hasiči z Hradce a dobrovolní hasiči ze Strmilova a Kunžaku do strmilovské ulice Obcizna, kde byl nahlášený kouř v jednom z rodinných domů. Hasiči zjistili, že jeho zdrojem je ucpaný komín. Při požáru vznikla škoda odhadnutá na dvacet tisíc korun.



V neděli 30. prosince otevírali třeboňští profesionální hasiči dveře jednoho z bytů v obci Rapšach, a to za přítomnosti státní policie. Ke stejnému zásahu vyjížděla do ulice Obora v Nové Bystřici hradecká jednotka. I zde byli přítomni policisté.