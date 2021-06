Podle policejní mluvčí Lenky Krausové policista slouží na obvodním oddělení policie v Boršově nad Vltavou a má výbornou osobní a místní znalost. "Tudíž okamžitě věděl, že je zle, protože chatku se svolením jejího majitele dlouhodobě obývají dva muži bez domova. Jeden z nich je navíc odkázán na pomoc druhých a na invalidní vozík. Prap. Beran neváhal a k chatě okamžitě zamířil, vběhl do jedné z místností, kde na posteli u hořící zdi ležel invalidní muž, který byl vyděšený a neměl jak se z chaty dostat, protože nemá dolní končetiny. Toho popadl, vzal na záda a z chaty vynesl, poté se vrátil, objekt prohledal a o požáru v druhé části obydlí informoval spolubydlícího. Ten z chaty utekl. Invalidnímu muži se ještě vrátil pro vozík, do kterého ho bezpečně posadil a vyvezl opodál," popsala dramatické okamžiky záchrany Lenka Krausová.

Při prohledávání chaty nalezl ještě policista plynovou bombu, kterou z chaty také odnesl. Následně k objektu přijeli hasiči, kteří požár zlikvidovali. "Dle slov nemocného muže mu policista zachránil život, jelikož sám se nemůže hýbat a pomáhá mu jeho spolubydlící, na kterého se v době požáru nemohl dovolat a šlo mu opravdu o život. Prap. Jan Beran jednal takto bez ohledu na to, zda zrovna je či není ve službě. Pomoci a ochránit další, kteří to potřebují, je mu zcela vlastní, a znovu by se zachoval naprosto stejně. Byl ve správnou chvíli na správném místě a mužům zachránil zdraví a možná právě i život," pokračovala mluvčí policie.

Jak řek prap. Jan Beran, když byl na tento skutek dotázán… “Mě je úplně jedno, jestli mám na sobě uniformu nebo zrovna civilní tričko a šortky, pomáhat lidem je pro mě samozřejmé bez ohledu na to, jestli ve službě jsem nebo ne. U policie to není práce, to v sobě člověk tak nějak musí mít. Je to klišé, ale je to poslání.“

Požár chaty v Litvínovicích. Za záchranu invalidního muže policistu prap. Jana Berana (vpravo) ocenil ředitel jihočeské policie brig. gen. Luděk Procházka.Zdroj: Policie ČR