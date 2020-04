Jaký dopad bude mít tato situace na hospody a jak se s ní vypořádávají pivovary? To Deníku řekl Tomáš Mráz, obchodní ředitel nejznámějšího pivovaru u nás – Plzeňského Prazdroje. Přiblížil i projekt Zachraň hospodu, který by měl pomoci oblíbeným podnikům v tom, aby přežily toto kritické období.

Většina českých hospod a restaurací je už třetí týden zavřená, jak na ně opatření dopadají?

Situace je bohužel velmi vážná, dopady na celý segment pohostinství jsou téměř katastrofální. Zavřeno má více než devadesát procent hospod a restaurací, ostatní se snaží přivydělat si prodejem přes okno nebo rozvozem. Na běžné tržby to ale samozřejmě nedosahuje ani zdaleka. Celý segment pohostinství přitom i s návaznými provozy zaměstnává více než 250 tisíc lidí. Jedná se tedy o skutečně vážný problém.

Kolik hospod už ukončilo provoz a propustilo zaměstnance?

Od našich zákazníků víme, že v současné chvíli jde přibližně o deset procent z celkového počtu hospod, které již deklarovaly, že po krizi neotevřou. Ostatní čekají na pomoc od státu, její podobu i rychlost a podle toho se rozhodnou. Přesnou statistiku, která by mapovala zaměstnance v gastronomii, nemáme. Ale už nyní jsou bez příjmu lidé, kteří pracovali jako brigádníci nebo na různé dohody. A situace se samozřejmě bude zhoršovat podle toho, jak dlouho budou hospody a restaurace zavřené.

A jak jsou na tom pivovary? Omezujete výrobu?

Naše tři pivovary – v Plzni, Velkých Popovicích a v Nošovicích jsou zatím v plném provozu, i když dopady opatření samozřejmě pociťujeme také. Na nastalou situaci jsme museli zareagovat ve výrobě i v logistice, posílili jsme distribuci baleného piva do obchodů a obchodních řetězců, o které je zvýšený zájem. Naopak prakticky ustaly dodávky sudového piva, dodávky tankového piva jsme přerušili úplně. I proto jsme dočasně pozastavili stáčení piva do sudů, stáčecí linky na lahve a plechovky naopak jedou naplno.

Co se dá se současnou situací dělat?

Snažíme se hospodám pomáhat, jak jen to jde – a nejen jim. Zdravotníkům a dalším složkám záchranného systému vozíme zdarma nealko pivo Birell, nemocnicím nabízíme naše mobilní stany. Pomáháme i při výrobě ochranných pomůcek. Na pomoc hospodám vznikla iniciativa Zachraň hospodu!, kterou rozjel Český svaz pivovarů a sladoven a my jsme spolu s dalšími jejím partnerem.

Jak to funguje?

Spustili jsme webovou stránku www.zachranhospodu.cz, kam se mohou zaregistrovat všechny hospody a restaurace. Lidé zde snadno najdou svou oblíbenou hospodu a mohou si zakoupit poukaz, který využijí, až zase otevře. Společně tak hospodám můžeme pomoci překonat současné období, aby po skončení mimořádných opatření mohly opět rozjet své podnikání a my jsme se do nich mohli vrátit.

ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.