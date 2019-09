ŽIVOT JE KRÁTKÝ

Řezbařině se věnuje asi třicet let. "Prakticky dělám jenom sochy, přes zimu občas doma menší dřevořezbu. Přes léto se věnuji především velkým věcem, pracuji nejraději venku," popsal svou zálibu a zároveň pracovní náplň. K sochám z ledu se ještě nedostal, chce však zkusit tvořit z písku či kamene. "Ale co člověk stihne za život. Vždyť ten je na to krátký," směje se.

Tesání do kamene je podle něj těžší, také si potom socha hledá hůře kupce. "Nemám s tím zkušenost, ale trvá to určitě čtyřikrát déle než dřevo. Vyřezávám to, co si lidé přejí. Používám především motorovou pilu a detaily dodělávám dlátem a dalšími nástroji. Když chce někdo přírodní sochu, tak stačí jen pila a rozbrus. Pokud mám vyrobit repliku gotické sochy, tak je to hodně o dlátech," prozrazuje, které náčiní používá nejčastěji.

SPEKTRUM TVORBY

Záběr má opravdu široký. "Dělám všechno přes bytovém doplňky, loutky, reliéfy, postavy, abstraktní umění, tvořím různé doplňky ze dřeva a dokonce i maluji obrazy. Deset let jsem pracoval na šachtě, ovlivnilo mě i uhlí, první moje díla byly akty kreslené uhlem," vzpomněl i na své umělecké začátky.

Je takový kreativní strojař. "Začínal jsem malovat, pořádali jsme na Mostecku výstavy. Bavili mě olejomalby, ale pak nám to komunisti zatrhli a nastala doba temna. Procitl jsem až tady v jižních Čechách, kde jsem pracoval jako ergoterapeut v řezbářské dílně soběslavské Rolničky. Dělal jsem také dřevěné hlavolamy v táborské firmě, dnes jsem na volné noze," popsal svou životní cestu.

ATELIÉR V PODHRADÍ

Rád pracuje pod širým nebem. "Můj ateliér je vlastně otevřená zahrada v podhradí. Vůbec mi nevadí, když za mnou někdo přijde a popovídáme si. Osobně nejradši pracuji s dubem, když socha zůstane venku, tak má takové vlastnosti, že ztvrdne a vydrží i sto let," vypíchl jeden druh materiálu.

Dílo vždy dopředu nakreslí, aby měl i zákazník představu. "Mám pro něj i na výběr z několika variant. Během vyřezávání mu vše také fotím, aby mě památku na vznik sochy. Dlouho vybírám i špalek, který je vhodný," shrnul postup dřevořezbář Ondřej Drábek.