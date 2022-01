Poté, co vám váš lékař dá zelenou, abyste mohli znovu zahájit sexuální život, nevrátíte se do normálu (neboli sexu z období před těhotenstvím) jako mávnutím kouzelného proutku. Kromě fyzického zotavení si také pomalu zvykáte na nového člena rodiny, méně spánku a změnu ve vašem pravidelném režimu. A v neposlední řadě se mění priority ve vašem rodinném a partnerském životě a s novou situací se musíte sžít vy i váš partner.

V případě přirozeného porodu se žena z porodnice vrací domů celá ubolená. Pokud během porodu došlo k natržení nebo nastřižení hráze, možná budete muset počkat déle. Příliš brzký návrat k sexu by mohl způsobit poporodní krvácení nebo infekci dělohy.

Jana H. porodila přirozenou cestou obě své děti. První porod byl dlouhý a porodník jí musel hráz nastřihnout a posléze sešít.

„V poporodní euforii jsem doktorovi říkala, aby mě hlavně dobře zašil. To jsem netušila, o čem hovořím. Léčení bylo zdlouhavé, sedávala jsem na kruhu a podstupovala sedací koupele. Po šestinedělí jsem se zdaleka necítila tak dobře, jak jsem očekávala. A první sex, o který jsme se pokusili asi dva měsíce po porodu, byla katastrofa. Strašně to bolelo a bylo to ,na sucho‘. Pokus jsme opakovali několik měsíců, než se náš sex začal vracet do původních kolejí.“

Jana se nakonec obrátila s žádostí o radu na svého gynekologa, který ji především uklidnil, že je to naprosto normální situace, a doporučil jí lubrikant a nespěchat. Po druhém porodu, který proběhl rychle a bez komplikací, se zotavila podstatně rychleji. Směje se, že asi už měla praxi.

Jana měla štěstí, že ani po nastřižení hráze neměla kromě vaginální suchosti vlastně žádné vážnější problémy. Některé ženy se potýkají s dalšími potížemi jako je tenčí vaginální tkáň a ztráta její elasticity, povolené svaly pánevního dna, bolestivost a nízké libido.

Hormony hrají velkou roli v zotavení po porodu a návratu k normální sexuální aktivitě. To platí nejen pro ženy po přirozeném porodu. Po sekci se rodičky potýkají s podobnými problémy. Ve dnech bezprostředně následujících po porodu estrogen klesá na úroveň před otěhotněním. Pokud žena kojí, hladiny estrogenu mohou klesnout pod úroveň před otěhotněním.

Estrogen pomáhá dodávat přirozenou vaginální lubrikaci, takže nízké hladiny hormonu zvyšují pravděpodobnost vaginální suchosti. Suchá tkáň může při sexu vést k podráždění nebo dokonce krvácení. Kromě nepříjemných pocitů to zvyšuje riziko infekce.

Suchost postihuje ženy po jakémkoliv porodu. Petra K. porodila dceru sekcí a potýkala se se stejnými problémy jako Jana: „S návratem k postelovým radovánkám jsme počkali po šestinedělí. Bolela mě sice trochu jizva na břiše, ale nikdy jsem nebyla přecitlivělá. Překvapení byla hned dvě. Na sex jsem neměla ani pomyšlení a kvůli suchosti to de facto nešlo. Ani s lubrikačním gelem. Musela jsem si holt pár týdnů počkat.“

Petra kojila dceru víc než rok a teprve poté se manželský život vrátil do normálu.

Na rozdíl od sekce může vaginální porod může dočasně protáhnout svaly vaginálního kanálu. Tyto svaly potřebují čas, aby obnovily svou sílu a stabilitu. Pokud se k tomu přidá nastřižení nebo natržení hráze, rekonvalescence může trvat i několik měsíců. Přesto je otázkou, co to je vlastně návrat do normálu. Už nikdy nebudete ve vztahu jen dva.

Partnerský vztah projde zatěžkávací zkouškou nejen během těhotenství a po porodu. Dětské nemoci, zoubky, separační úzkost a téměř vždy přítomná další osůbka nebo osůbky v domácnosti navždy změní fungování přes den i v noci. I když už nikdy nebudete jen vy dva, nezapomínejte, že si čas jen pro sebe musíte v zájmu zachování zdravého vztahu být schopni najít.

Autor: Pavlína Nebeská