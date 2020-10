Zajímáte se o politické dění v Jihočeském kraji? Hostem on-line rozhovoru Deníku bude Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje a vedoucí jihočeské kandidátky ČSSD pro krajské volby.

Ivana Stráská. | Foto: Archiv

Na vaše dotazy bude odpovídat 1. října od 14 do 15 hodin. Ptejte se na to, co vás zajímá.