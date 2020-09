Čestmír Mázl je primářem gynekologie a je to rodinný typ. Má dvě tváře. V nemocnici se snaží vystupovat profesionálně, doma je to brouk Pytlík, který se pouští do všeho.

Když se Petra Rychlého zeptáte, co mu tato role dala a co s ní má společného, odpovídá jasně: „Společný máme vztah k dětem, taky jich mám hodně. Jinak mi Čestmír Mázl umožnil rozbít šuplík, ve kterém jsem byl léta uvězněný jako bavič. Do té doby jsem se veřejně neprezentoval jako herec. A co mi ještě dal? Milou popularitu. Když jste bavič, divácké pole se rozdělí na dvě poloviny – někdo vás zbožňuje, někdo nenávidí. Ale když hrajete pana doktora, začnete být oblíbený u všech, protože přece přichází pan doktor…,“ usmívá se.

A jak to bude s jeho postavou dál? „Čestmíra čeká hezká věc. Je pokrokový, chce vybudovat porodní centrum. V příští sezoně to pro něj bude hodně drsné a napínavé. Čestmír si ještě hodně zkusí,“ prozrazuje Petr Rychlý. Pojďme se nyní projít Mázlovým životem a připomenout si ty nejzásadnější události, s nimiž se během let musel smířit a vyrovnat.

Tak šel čas…



2005 Ještě jako „vlasatec“ byl v prvních sezonách sebevědomý, lehce bezskrupulózní a ambiciózní gynekolog se slabostí pro ženy, což zdědil po svém otci. Podváděl svou ženu Marcelu (Alena Štréblová), s níž má dvě děti, a udržoval tajný milenecký vztah s kolegyní Gitou (Daniela Šinkorová). Mázl se nakonec přestěhoval ke Gitě, přičemž zakrátko Marcela zemřela na agresivní typ rakoviny.



2007 Se snoubenkou Gitou se pokoušel rozjet soukromou praxi v Růžovce, ale zároveň měl poměr s pediatričkou Bělou Páleníkovou (Zlata Adamovská). Na podzim 2007 bojoval s rakovinou tlustého střeva, kterou nakonec překonal. Jeho vztah s Gitou se vyvíjel slibně, chtěli se vzít, jenže Gita se na služební cestě do Berlína přichomýtla do potyčky na nádraží a na následky těžkých zranění zemřela.



2008 Seriál se začal vysílat pod názvem Ordinace v růžové zahradě 2. a Čestmír Mázl se více sblížil s Bělou.



2009 Stalo se neuvěřitelné – Mázl přestal být tím starým proutníkem, co býval. Velmi ho zaměstnával syn Jakub a on se zamiloval do Magdy Tárové (Markéta Plánková, později provdaná Častvaj), která se stala jeho další osudovou ženou. Magda chtěla otěhotnět, což Mázla nejprve zaskočilo, ale pak se na miminko začal těšit. Magda ovšem potratila, což jejich vztah narušilo. Nepodařila se jim ani adopce.

2010 Mázl si upevňuje postavení v nemocnici a nevědomky a bezděčně se setkává se svým už skoro dospělým synem Kubou (Ondřej Rychlý), o němž neměl tušení, že je jeho. Magdě se podařilo otěhotnět a krátce nato se vzali. Mázl se dozvěděl, že je Kuba jeho biologický syn. Oba synové, Kuba a Jakub, se stali přáteli i bratry. Na Štědrý den pomohli Magdě s porodem třetího bratra.



2011 Jako náměstek nemocnice musel Čestmír Mázl řešit nepříjemné personální změny, a dokonce zavřít oddělení gynekologie a chirurgie. Potíže měl i v osobním životě, kde se mu povedlo naletět podvodníkovi, od něhož koupil stavební pozemek, na němž nebylo možné kvůli ropovodu Družba stavět. Zadlužil se. Pokusil se vydělat peníze účinkováním v komparsu a v televizním pořadu, kde hrál v přestrojení doktorku Magdu Tárovou. Tento vedlejšák dokonce ohrozil jeho místo lékaře na gynekologii, o které dočasně přišel.



2012 Jakub odešel kvůli své přítelkyni. Neudělal maturitu a Mázl problematické období prožíval špatně. Nedařilo se mu ani v práci. Mázlova rodina přežila tragédii v podobě bouračky, při níž málem přišla o život Magda. Mázl Magdino ohrožení prožíval velmi zle. Nakonec se ale aspoň usmířil s Jakubem.

2013 Mázl se stal tváří kampaně boje proti AIDS. Magda před Vánoci zemřela na srdeční zástavu a Mázl se uzavřel do sebe.



2014 Narodila se mu vnučka Magdička, ale ani její příchod ho z deprese nevytáhl. Dokonce propadl alkoholu. Mázl s Jakubem, kterého opustila přítelkyně, se začali starat o dvě malé děti. Do Mázlova života vstoupily nové ženy – dvojčata Dana a Jana (sestry Teresa a Agnes Branna). S druhou jmenovanou začal chodit, ovšem v dílu 604 se rozešli. Pak se vztah znovu oživil, jenže to se do Jany zamiloval i syn Jakub a jeho nešťastná láska nakonec Janu donutila z rodiny Mázlů nadobro odejít.



2015 Mázl řešil krizi středního věku a smutek z toho, že byl „vyměněn“ za muže o generaci mladšího, pitím a přihlásil se na výměnný pobyt v Ugandě. Jakub jej z toho pak musel dostávat. Následně se Mázl seznámil s lékařkou z tohoto programu Aishou (Eliška Boušková), které nabídl sňatek, aby získala občanství a nemusela se vracet do Ugandy. Jejich případ dostala na starost Mázlova úhlavní nepřítelkyně – sociální pracovnice Neumannová a plány překazila. Mázl se náhodou setkává s další ženou svého života Alenou (Michaela Badinková). S tou prožívá výbušný románek, zpočátku plný nedorozumění, až do momentu, kdy mu Alenina matka Jarmila sdělí, že je Alenin bratr. Nakonec se však ukázalo, že se matka v otcovství mýlila.

2016–2017 Alenin byt vyhořel a Alena, Jarmila i Ema u Mázlů končí. Alena zjistila, že je těhotná, ale nebyla si jistá otcem dítěte. Zda jím je Rytíř (Miroslav Etzler), nebo Mázl. Ti se o otcovství i Alenu dlouho přetahovali. Alena s Mázlem prošli těžkou zkouškou vztahu, který ji ustál.



2018 Mázl se vypořádával s tím, že je synkovi tátou napůl s Rytířem. Neustále mezi nimi docházelo ke konfliktům. Nakonec se na chvíli spřátelili, a Mázl dokonce pomáhal Rytířovi najít si partnerku.



2019–2020 Vztah Mázla a Rytíře se opět pokazil, jelikož Rytíř začal chodit s Mázlovou dcerou Naďou. Mázl nakonec musel tento fakt přijmout. Rytíř i Naďa odjeli z Kamenice za prací. Mázl byl na zahraniční stáži, kde ho zaujal projekt porodních domů, který se rozhodl vybudovat i v Kamenici. V budoucnosti bude jeho vztah s Alenou fatálně ohrožen a rodinu čekají velmi těžké chvíle…

MUDr. Čestmír Mázl, gynekolog, primář oddělení



Ženy: manželka Marcela Mázlová (Alena Štréblová) – zemřela na rakovinu; snoubenka Gita Petrová (Daniela Šinkorová) – zemřela po útoku neonacistů; manželka Magda Mázlová, dříve Tárová (Markéta Plánková) – zemřela na srdeční selhání; manželka Alena Mázlová, dříve Rytířová (Michaela Badinková) – ta zatím žije.



Potomci: Naďa (Kateřina Pospíšilová, později přeobsazena Petrou Bučkovou), Jakub (Ladislav Ondřej) – oba z manželství s Marcelou; Kuba (Ondřej Rychlý) – v seriálu levoboček; Miky (Šimon Šedivý) – z manželství s Magdou; Benjamin – nevlastní syn z manželství s Alenou; vnučka Magdička (Anna Bella Schejbalová) – dcera syna Jakuba.



Rodiče: O jeho mamince v seriálu nebyla dosud žádná zmínka, jeho otec pracoval v rozhlase, vyhodili ho z politických důvodů. Měl velmi vstřícný vztah k ženám, s Mázlovou matkou se proto brzy rozvedl.

Petr Rychlý o dvou důležitých momentech v Ordinaci

„Velmi emotivní bylo, když jsme se synem Ondřejem poprvé točili společně. Můj syn byl neuvěřitelně nervózní, nechtěl mi udělat ostudu. Zařekl jsem se, že do toho vůbec nebudu vstupovat, že mu nebudu radit. Měl to těžký. Viděl jsem ho, jak pracuje. Bylo to dojemné…“

„Natáčení smrti Magdy pro mě bylo civilně neradostné období. Čerstvě předtím mi zemřela maminka a do toho jsem měl točit tuhle scénu. Vybavovala se mi řada smutných věcí. Bylo to velmi těžké. Záleželo nám na tom, jeli jsme to mnohokrát, byli jsme z toho psychicky i fyzicky vyčerpaní. Mázl pak zůstal sám, byl naprosto vyhořelý a úplně rezignoval, přestal hledat ženu a začal se v tom utápět, dostal se do deprese. Asi je to pochopitelné, když člověk ztratí tři blízké bytosti.“