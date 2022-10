Výkonný zpěvný hlas, dlouhé nohy, a dokonce i úsměv něco stojí. Kdyby se nedej bože někdy něco stalo s vokálem Mariah Carrey, nohama Heidi Klum nebo „rošťáckým“ úsměvem Julie Roberts, byly by tyto hvězdy pravděpodobně bez výplaty. Řekněte, kdo by se nebál? Dává tedy smysl, že si „áčkové“ celebrity uzavírají pojistky na pokrytí svých nejcennějších aktiv. Podívejte se s námi, kteří slavní zastávají politiku „lepší platit statisíce ročně než zůstat jednou bez dolaru“. Není jich málo.

Náplast na zranění

Poté, co hrál Daniel Craig (54) v pěti filmech o Jamesi Bondovi, oznámil, že snímek Není čas zemřít bude jeho poslední. Hraní role slavného tajného agenta není něco, co by bral na lehkou váhu – dělal zde vlastní kaskadérské kousky a v průběhu let utrpěl četná zranění.

I kvůli tomu už před natáčením filmu Quantum of Solace v roce 2008 uzavřel pojistku na 9,5 milionu dolarů na celé své tělo. Je pravděpodobné, že totéž udělal i v případě dalších dílů.

Své pozadí si hýčká

Australská zpěvačka Kylie Minogue (54) si cení svého pozadí na hodně peněz. Svůj zadek si nechala údajně ocenit na ohromující částku 5 milionů dolarů a na otázku, proč cítila potřebu uzavřít pojistku, odpověděla: „Nikdy nevíte, co vám přinese budoucnost. Může se z něj stát hruška.“ Poté ještě dodala, že za toto rozhodnutí mohou i zlaté šortky z videa k písni Spinning Around.

Provokuje i po šedesátce

Nejsou to jen zajíčci z Playboye, kdo si váží svého dekoltu natolik, aby si na něj uzavřel pojistku. Madonna (64), nejúspěšnější hudebnice na světě, si pojistila svá ňadra na 2 miliony dolarů, protože věřila, že by její kariéra vážně utrpěla, kdyby se jim něco stalo. Zpěvačka svá ňadra ráda odhaluje.

Rebelkou díky jazyku

Bývalá hvězda Disney Miley Cyrus (29) začala vyplazovat jazyk, aby bojovala se svou nejistotou před paparazzi. Od té doby k němu má silnou vazbu a nechala si ho dokonce po svém vystoupení na VMA v roce 2013 pojistit na 1 milion dolarů. „Nevěděla jsem, co mám dělat se svou tváří, tak jsem vyplázla jazyk a stala se z toho rebelská, punkrocková věc,“ vysvětlila.

Nešetří na sobě

Než se v roce 2016 vydala Mariah Carey (53) na své turné Sweet Fantasy, rozhodla se udělat řádné přípravy, a to nejenom pěvecké. Slavná diva si podle online novin TMZ sjednala pojistku na 35 milionů dolarů na svůj hlas a dalších 35 milionů dolarů na své nohy. Zdá se vám to přehnané? Producentům nikoli. Kdyby totiž utrpěla zranění hlasivek nebo nohy a musela vystoupení zrušit, měla by náklady zpět.

Každá noha jiná

Stačil jeden výlet do Londýna, kde si Heidi Klum (49) nechala zkontrolovat stav svých nohou, aby zjistila, že její pravá noha má větší cenu než levá, na které je jizva po pádu na sklenici.

V The Ellen DeGeneres Show přiznala, že její nohy byly skutečně pojištěny na 2 miliony dolarů, a dokonce uvedla, že jedna z nich je oceňovaná víc, konkrétně na 1,2 milionu dolarů, druhá na „pouhý“ milion. Obě je ale miluje stejně. „Nohy jsem si ovšem nepojistila já, byl to klient,“ přiznala. Další část, kterou by si prý měla pojistit, jsou její prsa.

Dobrý den, zuby ven

Herečka Julia Roberts (54) si je moc dobře vědoma, že jí její megawattový úsměv vydělává obrovské peníze. Údajně ho má proto pojištěný na 30 milionů dolarů, tvrdí časopis People. I když se jedná o velmi vysokou pojistku, platit pojistné se jí jako „áčkové“ celebritě rozhodně vyplatí. Stále vydělává okolo 20 milionů dolarů za film, o které by přišla, kdyby se cokoli stalo.