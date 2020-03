Michael Jackson patřil nepochybně mezi nejtalentovanější hudebníky a tanečníky, kteří se na této planetě narodili.

Michael Jackson | Foto: čtk

Svým mimořádným nadáním i pílí se zařadil mezi nesmrtelné osobnosti hudebního světa. Dnes se jen můžeme podivovat, jak je to vlastně možné. S dětstvím, které mu krutě a cynicky sebral otec, tyran a sadista, by měl podle psychologů dojít spíš než na světová pódia do náruče smrti. Michael Jackson se však stal světovou hvězdou dřív, než přišel jeho nevyhnutelný předčasný konec.