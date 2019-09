Dny evropského dědictví v Třeboni

I letos propojí Den evropského dědictví významné památky Třeboně. V sobotu 14. září se můžete těšit na volný vstup do Domu Štěpánka Netolického a mimořádné prohlídky letní trasy třeboňského zámku. Do Domu Štěpánka Netolického bude vstup zdarma od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. V 11, 13 a 15 hodin si můžete zarezervovat kostýmované prohlídky s Dorotou Lukšovou, manželkou Štěpánka Netolického. Státní zámek Třeboň nabídne mimo jiné prohlídku konírny, psí kuchyně nebo kasemat. Využít můžete

reciproční vstupenku. Navštívíte-li placenou prohlídku zámku či hrobky, vstup do druhého objektu máte tentýž den zdarma.