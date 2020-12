KDY: 21. prosince

KDE: www.instagram.com/coreytraveldog, www.facebook.com/slavektravelblog, www.slavekkral.cz

ZA KOLIK: 50 Kč

V pondělí 21. prosince si můžete ve 20 h pustit přednášku o tom, jak se cestuje se psem po Evropě. Poučí vás cestovatel Slávek Král, kterému na cestách dělala parťačku border kolie Corey. Prostopovali 27 států Evropy a Asie, podívali se na festivaly. Corey však nesměla do Japonska či Afganistanu. V Rusku ji zavřeli. Přednáška se koná v rámci festivalu Kolem Světa. Uslyšíte historky z cesty do Itálie, Polska, na Balkán i po Česku. Dozvíte se rady, jak se psím společníkem cestovat, i co raději nedělat. Vstupné 50 Kč zaplatíte přes Smsticket. Příspěvek o Slávkovi a Corey nalezenete na www.instagram.com/coreytraveldog, www.facebook.com/slavektravelblog, www.slavekkral.cz.