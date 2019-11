KDY: Čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - Muzeum fotografie a MOM

ZA KOLIK: Zdarma

Expozice z cyklu Horizontály a vertikály je tak trochu příspěvkem k autorovým kulatým narozeninám, které na konci roku oslaví. O hudební doprovod se na zahájení výstavy postará Julie Nosková. Expozici si pak můžete prohlédnout až do 30. prosince. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií je otevřené od úterý do neděle, a také o svátcích, vždy od 10 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.