KDY: Čtvrtek 26. září od 16.30 h.

KDE: Jindřichův Hradec - knihovna

ZA KOLIK: Zdarma

V příběhu, stejně jako v tom prvním, figuruje postava knihkupce Matěje Mlynáře a také Jindřichův Hradec. Jak to vše souvisí s autorem? Co mají společného? To vše a mnohem víc se přímo od autora detektivek dozvíte ve čtvrtek 26. září v poslechovém sále městské knihovny v Jindřichově Hradci. Autorské čtení začíná v půl páté odpoledne.