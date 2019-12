KDY: Neděle 29. prosince od 12.35 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - nádraží

ZA KOLIK: 410 a 205 korun

Předsilvestrovský parní vlak vyjede z Jindřichova Hradce ve 12.35 hodin. Tentokrát pojede do stanice Kunžak Lomy, kam dorazí ve 13.41 hodin. Při zpáteční cestě se v zastávce Střížovice, kam parní mašinka přijede ve 14.42, zahřejete čajíkem, svařákem nebo grogem, vypustíte lampióny štěstí, vyfotíte se u čmoudící páry, pokocháte krajinou a v 15.22 hodin se vydáte zpět do Jindřichova Hradce, kam by se měl parní vlak vrátit 12 minut po 16. hodině.